Morte Roberta Stella, sindacalista della polizia locale a Napoli: «Resterai nei nostri cuori»

Si tengono stamane i funerali della sindacalista della polizia Roberta Stella alla Chiesa Santissima Maria Desolata di Bagnoli, a Napoli, in via Maiuri. Roberta è stata elemento di spicco del Csa (coordinamento sindacale autonomo) della Polizia Locale, ci ha lasciati all'età di 48 anni.

Cordoglio per la sua scomparsa non solo tra i suoi colleghi e nella comunità della Polizia Municipale, ma in tutta la città, dove il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un'impronta indelebile.

Era conosciuta e apprezzata da tutti per la sua straordinaria dedizione alla divisa, la sua professionalità impeccabile e la sua umanità travolgente.

Il suo spirito combattivo e battagliero, sempre indomito, ha fatto di lei un faro di ispirazione per coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Ma la sua vita è stata una lotta silenziosa contro una grave malattia, una battaglia che ha combattuto con coraggio e dignità per molti anni. Nonostante le avversità, Roberta ha continuato a servire con passione e impegno la sua comunità, mantenendo sempre alta la sua morale e la sua determinazione.