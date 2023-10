Papà si rifiuta di pagare il matrimonio da 200mila euro alla figlia: «Penso sia uno spreco di soldi». La moglie non gli rivolge più la parola

Il giorno del matrimonio dei propri figli è uno dei più importanti per un genitore che vede coronare l'amore e il sogno della coppia. Molto spesso, mamma e papà decidono di partecipare alle spese del grande giorno dei propri figli per poterli aiutare, ma quando questo padre si è rifiutato di pagare, nonostante potesse permetterselo, la moglie e la figlia hanno deciso di non rivolgergli più la parola.

Questo papà ha deciso di non pagare per il matrimonio della figlia perché lo considera uno spreco di soldi. La sposa vorrebbe realizzare il suo sogno più grande, ovvero sposarsi in Nuova Zelanda e l'intero costo raggiunge quasi i 200mila euro. «Organizzare un matrimonio all'estero e spendere tutti quei soldi è un spreco, non pagherò per questo», ha dichiarato il papà della sposa, mentre la figlia e la moglie hanno deciso di non rivolgergli più la parola perché le nozze in Nuova Zelanda erano il suo sogno, e lei non lo potrà realizzare.

I commenti sui social, tuttavia, tendono a dare ragione al papà perché «se non ti puoi permettere un matrimonio all'estero, allora organizzalo a casa tua». Il prezzo finale non comprende anche il volo e gli hotel per la famiglia e gli invitati e, quindi, potrebbe lievitare notevolmente.

Gli utenti danno ragione al papà e lui si è senitto un po' più capito, anche se la figlia e la moglie continuano a non rivolgergli la parola.