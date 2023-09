«Ho trovato le mutandine di un'altra a casa del mio fidanzato: la sua risposta in 7 parole mi ha distrutto»

Un tradimento non è mai semplice da perdonare e superare, ma per l'amore del proprio fidanzato si potrebbe anche chiudere un occhio. In effetti, è quello che sarebbe stata disposta a fare la protagonista di questo spiacevole episodio se, però, «il mio fidanzato non avesse mai detto quella frase così spiacevole».

In altre parole, più dei fatti a ferire, in questa circostanza, sono state le parole: ecco cos'è successo.

La vittima di questa vicenda è una donna che su Reddit si è rivolta agli utenti per chiedere un parere in merito.

Scrivendo ciò che è accaduto ha affermato: «Quando ho trovato gli slip di un'altra donna tra i cuscini del divano, il mio fidanzato si è arrabbiato e ha detto: Pensavo la smettessi di essere gelosa e invece sei diventata insopportabile».

«Gli ho risposto che non sono insicura e che me ne fregavo di quello che sosteneva, ma quegli slip non erano i miei - ha continuato la donna -. Lui ha insistito e poi ha pronunciato quella frase che è stata davvero come una coltellata per me».

Secondo la donna, infatti la frase pronunciata è risultata peggiore del tradimento in sé. Pare, infatti, che l'uomo abbia detto: «Perché sei così pazza e insicura?». Si è trattato, per la compagna, di una frase che ha superato le righe: «Avrebbe potuto giustificarsi, inventare una scusa, invece ha accusato me. L'ho lasciato immediatamente, ma ora mi manca: avrò fatto la cosa giusta?».