«Lui vuole volare in business class con me, ma non è disposto a pagare il biglietto anche per mio figlio: dovrei rinunciare alla vacanza?»

Immagina di fidanzarti, amare il tuo compagno e che sia dolce e gentile anche con tuo figlio. Organizzate un viaggio tutti e tre insieme, ma poi arriva una sorpresa: «Vuole prendere un volo in business class, ma non è disposto a pagare il biglietto anche per mio figlio, cosa dovrei fare?».

Il dubbio espresso dalla donna non è stato ben visto dagli altri genitori con cui ha condiviso il suo malumore ed è stata accusata da mamme e papà di essere opportunista se acconsentisse all'economy class del bambino.

Scopriamo insieme cosa ha detto.

Quando la business class diventa il motivo per cui litigare con il tuo compagno: è accaduto ad una donna che ha confessato l'accaduto su Reddit, chiedendo un parere agli altri utenti.

«Io e il mio compagno vorremmo fare un viaggio insieme e portare con noi anche mio figlio. Stiamo valutando voli che probabilmente dureranno almeno nove ore e per comodità vorremmo viaggiare in business class. Lui guadagna molto più di me ma divideremo il costo della vacanza a metà compresi i costi di mio figlio», ha scritto la donna sul forum.

«Il problema è che non vuole permettere a mio figlio, 13 anni, di viaggiare con noi in aereo. Pensa che mio figlio dovrebbe essere grato di fare un viaggio internazionale e godersi semplicemente i film e qualsiasi altra comodità che la economy class sia in grado di fornirgli, perché tutto sommato, a detta sua, un bambino non sarebbe in grado apprezzare i comfort. Cosa dovrei fare? Rinunciare al viaggio o assecondare la sua decisione?», ha concluso la donna online.

La donna ha spiegato che non si tratta di un problema di soldi, ma che sia piuttosto una questione di principio: risparmiare qualcosa perché «tanto mio figlio non capirebbe».

«Quindi sappiamo già che non gli piace tuo figlio, quali altri enormi segnali d'allarme stai ignorando con questo ragazzo?», le ha chiesto un utente online.

«Sul serio. Mio marito avrebbe volato con una compagnia aerea scontata e sarebbe arrivato a destinazione con un giorno di ritardo se ciò avesse significato che i suoi o i miei figli potessero vivere un'esperienza positiva. Non avrebbe mai suggerito a nessuno dei suoi o dei miei figli di essere trattato diversamente. Avrebbe fatto lo stesso se avesse avuto un figlio suo?», ha concluso un altro utente.