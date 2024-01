Fermarsi in autostrada e investire qualche euro in biglietti della lotteria Italia, può valere una vincita fortunatissima. Ed è accaduto probabilmente così per chi, passando per l’autogrill di Campagna nord, ha acquistato quel biglietto che valeva ben 2 milioni e mezzo, serie M 382938. Un biglietto di quelli che possono davvero cambiare il corso della vita all’anonimo acquirente. A Campagna si festeggia e si gioisce, il giorno dopo l’estrazione fortunata, ma probabilmente solo aver sentito il nome della propria città portar fortuna forse, chissà, ad una famiglia porta felicità. La caccia al vincitore è ovviamente senza esito, nessuno sa o può immaginare chi possa essere considerando il luogo in cui il biglietto è stato venduto, nessuno sembra essersi fatto vivo, almeno non ancora. Quel biglietto fortunato, venduto in autostrada, ha subito fatto immaginare ad un avventore di passaggio e non tanto ad una persona del posto. Qualcuno che da sud era diretto verso nord, chissà se per lavoro, chissà se per rientrare da una vacanza o chissà per quale altro suo viaggio.

Ieri mattina, nel piccolo autogrill la vita scorreva frenetica sia alle pompe di benzina e sia all’interno dell’autogrill. Un andirivieni condito tuttavia anche con i complimenti da parte degli avventori a chi serviva al banco per essere stati baciati dalla buona sorte. «Campagna viene dopo Milano, davvero un bel sentire – dice il sindaco, Biagio Luongo – Gli auguri vanno a chi ha vinto, spero sinceramente sia del posto, ma comunque gli auguri vanno a chiunque sia e, magari l’augurio è che non si dimentichi della città di Campagna». Ed il primo cittadino ci scherza su, ma forse anche no: «Se è una persona appassionata di storia, gli ricordo che qui abbiamo scritto una storia diversa con gli ebrei; se è vicino ai temi ambientali, abbiamo aree meravigliose, a valle e sul Polveracchio; se ama le tradizioni, allora non potrà non sostenere momenti come la nostra Chiena o i fucanoli». Chi, ieri, si è fermato in autogrill non ha mancato di far gli auguri all’ignoto vincitore: «Auguri a chi ha vinto e per tutte le cose che potrà fare per la propria famiglia – dice una signora italo-tedesca che sta rientrando in Germania dopo le vacanze trascorse in Calabria – Sono felice per lui, per lei o per loro non so». Al bar, dinanzi ad un caffè, un prof diretto dalla Basilicata a Roma gioca con l’ironia: «Passo ora da qui, quando sono andato a casa, prima di Natale, ho fatto un’altra strada, non potevo mai essere io. Auguri a chi ci ha provato ed ha vinto». E in effetti, in autogrill, si è soliti, quando si paga una consumazione, ricevere anche un invito all’acquisto di un biglietto, con il personale che sta alle casse che ti augura pure «buona fortuna!». «Siamo abituati a vedere biglietti vincenti, anche di importi inferiori, naturalmente – dice un signore del posto, che si è fermato per un semplice caffè – D’altronde qui passa davvero tanta gente e in tanti comprano almeno un biglietto durante i mesi in cui si vendono».

La provincia di Salerno festeggia dunque alla grande con questa vincita milionaria che la mette nella classifica top di questo 2024, ma anche con i premi minori sono in diversi quelli che potranno incassare una discreta vincita e festeggiare ugualmente. Oltre al premio da 2 milioni e mezzo di euro vinti a Campagna, sono stati vinti anche due biglietti di seconda categoria da 100 mila euro, acquistati a Sala Consilina L 327933 ed Eboli con il biglietto N 200785. Altri tre biglietti da 20mila euro, invece, sono stati acquistati a Salerno, Cava de’ Tirreni e Pagani.

Un giro di buona fortuna che ha toccato la provincia, con l’auspicio, non tanto velato tra chi commenta, che quel denaro, tanto o poco che sia, possa risolvere bisogni a chi ne ha. Al rivenditore dell’Autogrill, per questa vincita milionaria, andranno invece 3 mila euro di premio.