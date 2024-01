«Piccoli dettagli sull'invito della famiglia mi hanno fatto arrabbiare: sto pensando di mollare il mio uomo»

Una donna ha dato in escandescenza quando ha letto il bigliettino d'auguri che la famiglia del suo fidanzato, con il quale sta da 3 anni, le ha spedito. La donna ha postato la foto della busta su un gruppo facebook spiegando la situazione: sulla busta bianca compariva prima il nome del suo fidanzato e in segutio un + Maria, cosa c'è di male? Beh, si dà il caso che Maria non corrisponda al nome della donna.

«L'anno scorso sapevano come scrivere il mio nome, anche prima che fossimo stati insieme per un anno mi avevano fatto dei regali di cui ho ancora i bigliettini, che dimostrano che sanno come scrivere il mio nome.

Sono drammatica o va bene se mi scaldo?», ha scritto Mareena sul social, prima di spiegare che la sua rabbia deriva anche dal fatto che non non nutre simpatia per la famiglia del suo compagno.

Numerosi sono gli utenti che hanno dato ragione a Mareena dispensando addirittura consigli su come vendicarsi. «Anche io sarei infastidito, conoscere il nome di qualcuno è la principale forma di rispetto», scrive un utente.

Altri hanno esortato la donna a chiedere spiegazioni su gruppo whatsapp scrivendo «Chi è Maria?». Ma la donna ha optato per ripagarli con la stessa moneta: d'ora in poi tutti, sui bigliettini d'auguri, anche il nome dei suoceri sarà scritto nel modo sbagliato.