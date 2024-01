«Ho 11 anni e guadagno 110mila euro al mese coi giocattoli, ma vado in pensione. Sono stanca, devo concentrarmi su me stessa»

Lo spirito imprenditoriale che contraddistingue Pixie Curtis, 11 anni, è notevole e fa invidia anche ai più grandi. Anziché giocare con bambole o peluche, la bambina ha deciso di mettersi in affari con la mamma, l'esperta di comunicazione e relazioni pubbliche Roxy Jacenko, per vendere giocattoli agli altri bambini. Dopo tre anni di attività, la giovanissima imprenditrice ha deciso di lasciare il mondo del business e andare in pensione per dedicarsi agli studi e concentrarsi su ste stessa. Dalla vendita di giocattoli guadagnava più di 100mila euro al mese.

La mamma della giovanissima, in un'intervista rilasciata a News.com.au ha confessato di essere molto orgogliosa di sua figlia e che per avere solo 11 anni ha già fatto molto strada nel mondo imprenditoriale.

Ma, a detta sua, adesso sarebbe arrivato il momento di lasciare gli affari per concentrarsi su quello che fanno tutti i bambini della sua età: giocare e studiare. Dopo aver guadagnato 110mila euro al mese per tre anni, Pixie è ormai pronta ad andare in pensione anticipata: «Voglio rilassarmi e concentrarmi su me stessa. Devo prepararmi per bene ad affrontare l'ingresso alle scuole superiori», ha dichiarato.

Nonostante la vendita di giocattoli sia, al momento, conclusa, quella di accessori per capelli è ancora alla ribalta. «Il negozio online Pixie's Pix rimarrà, ma tornerà a essere quello che è nato nel 2011. Venderà solo accessori per capelli destinati ai bambini di ogni età», ha dichiarato la mamma.