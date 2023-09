Usa offrono ricompensa per chiunque li aiuti a ritrovare il fuggitivo condannato per femminicidio

https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Fchescoda

Condannato il 22 agosto all'ergastolo per l'omicidio della sua ex compagna, il brasiliano Danilo Sousa Cavalcante, 34 anni, è ricercato dalla polizia statunitense dopo essere evaso dal carcere della contea di Chester, a West Chester. La polizia locale lo ritiene «estremamente pericoloso».

Danilo è stato condannato per aver ucciso con 38 coltellate la sua ex compagna davanti ai due figli di lei, che all'epoca del femminicidio avevano quattro e sette anni.

Il delitto è avvenuto nell'aprile 2021 quando la vittima aveva 34 anni, nella città di Phoenixville, negli Stati Uniti.

Secondo le indagini, Danilo non accettava la fine della relazione e minacciava la vittima già dal 2020. Un'altra linea investigativa sottolinea che la vittima aveva scoperto che Danilo aveva un mandato d'arresto aperto per omicidio in Brasile.

Secondo la polizia locale, Danilo, come risulta dai post che lo segnalano come ricercato, sarebbe riuscito a fuggire intorno alle 8:50 di giovedì mattina, ma non si sa ancora come abbia fatto. La polizia ha perquisito i dintorni del carcere ma non è riuscita ancora a trovarlo. L'uomo è stato visto l'ultima volta mentre camminava lungo una strada nella città di Pocopson, circa un'ora dopo essere scappato di prigione. Nella sua ricerca sono coinvolte diverse forze di sicurezza.

Inoltre, la polizia ha stabilito una ricompensa di 5.000 dollari (circa 4.600 euro) per chiunque abbia informazioni che riconducano al fuggitivo.