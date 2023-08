Dentista milionario condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie durante un safari per riscattare l'assicurazione sulla vita

Un dentista milionario di 68 anni è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per aver ucciso sua moglie durante un safari in Zambia nel 2016, secondo quanto riferisce il New York Times.

Lawrence Rudolph rischia un'altra condanna a 20 anni di carcere per aver frodato una compagnia di assicurazioni per 5 milioni di euro rivendicando l'assicurazione sulla vita della moglie. È stato obbligato a restituire i soldi e pagare una multa di 1,8 milioni di euro.

La vittima, Bianca Rudolph, una cacciatrice di 56 anni, sperava di aggiungere un leopardo alla sua collezione di trofei, secondo i documenti del tribunale. Invece è stata colpito al cuore da un colpo di fucile.

Lawrence Rudolph ha affermato che la donna aveva esploso un colpo mentre cercava di riporre l'arma nella custodia.

Le autorità locali hanno accertato che il fucile era carico e che non erano state prese le normali precauzioni di sicurezza per riporlo.

Secondo il New York Times, durante il processo dell'agosto 2022, i pubblici ministeri federali hanno accusato Lawrence di aver ucciso la moglie per motivi finanziari e di avere una relazione con un'altra donna, Lori Milliron, già condannata lo scorso giugno a 17 anni di carcere per essere considerata complice dell'omicidio.

Il dentista ha negato tutte le accuse. «Non ho ucciso mia moglie per l'assicurazione. Non ho ucciso mia moglie per stare con Lori Milliron o chiunque altro», ha affermato.

I pubblici ministeri federali dello stato del Colorado hanno sostenuto, tuttavia, che «le prove presentate al processo stabiliscono oltre ogni ragionevole dubbio che Lawrence Rudolph ha ucciso sua moglie Bianca», cercando di «far sembrare l'omicidio un incidente».