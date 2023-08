Il cavo della funivia si rompe: 7 bambini e 1 adulto sospesi a 274 metri di altezza in Pakistan

Sette bambini e un insegnante sono rimasti intrappolati su una funivia, a un'altezza di 274 metri, dopo che un cavo si è spezzato mentre si recavano a scuola in un'altra zona del distretto di Battagram, in Pakistan.

Le operazioni di salvataggio sono considerate difficile, secondo un funzionario del distretto di Battagram, a causa dei forti venti e dell'altitudine. L'avvicinamento dell'elicottero potrebbe destabilizzare anche l'unico filo che sostiene la capsula. Un elicottero militare è stato schierato nella regione per aiutare nella missione di salvataggio. Un insegnante della zona ha riferito che ogni giorno circa 150 persone usano la pericolosa corsa della funivia per andare a scuola, a causa della mancanza di infrastrutture di trasporto nella zona.

Al momento, come riporta Reuters, le forze pakistane sono riuscite a salvare i primi due bambini rimasti intrappolati. All'interno della cabina, quindi, fino all'ultimo aggiornamento di questa notizia si trovavano altri cinque bambini e un adulto.

Il gruppo è rimasto intrappolato al mattina presto, ora locale dopo che uno dei due cavi della funivia su cui si trovavano si è rotto. La regione, che si trova nel nord del Pakistan, è estremamente montuosa e, pertanto, molti studenti utilizzano le funivie come mezzo di trasporto.

Secondo l'agenzia nazionale per la gestione dei disastri del Pakistan, gli elicotteri delle forze armate pakistane sono ancora sulla scena per cercare di mettere in salvo gli altri passeggeri. Il vento e la posizione della cabina sono alcuni dei fattori che rendono l'operazione più complessa. Tuttavia, la squadra corre contro il tempo. I passeggeri sono intrappolati da circa 12 ore.

Il professore, unico adulto sulla funivia ha rilasciato un'intervista a un'emittente locale, chiedendo di sbrigarsi nei soccorsi e ha raccontato che gli studenti sono nervosi. Secondo lui, i minori a bordo hanno tra i 10 ei 15 anni. Uno di loro è svenuto a causa di un attacco d'ansia, ha aggiunto.