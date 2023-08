Studente salvato dalla funivia sospesa a 274 metri d'altezza per un guasto racconta il suo salvataggio «Un miracolo»

Osama Sharif, uno dei ragazzi rimasti intrappolati per 16 ore sulla funivia in Pakistan, ha definito miracoloso il suo salvataggio in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Associated Press. Osama ha ricordato che sia lui che gli altri hanno ripetutamente pensato che la morte era imminente finché non hanno raggiunto sani e salvi la montagna. Il giovane ha spiegato che stava andando a scuola per ricevere i risultati dell'esame finale quando è rimasto bloccato sulla funivia.

Ha detto che alcuni bambini e anziani avevano i cellulari e hanno iniziato a telefonare. I genitori preoccupati hanno cercato di rassicurare i propri figli. «Ci dicevano di non preoccuparci e che gli aiuti sarebbero arrivati», ha ricordato.



Dopo diverse ore, i passeggeri hanno visto degli elicotteri volare in aria e ad un certo punto un commando utilizzando una corda si è avvicinato molto alla funivia. Poche ore dopo, un elicottero ha salvato uno dei bambini più piccoli dalla funivia. Tuttavia, l'avvicinamento dell'aereo ha aumentato la forza del vento e ha minacciato l'integrità della funivia.

Poi, al crepuscolo, i soccorritori hanno costruito una funivia improvvisata con un letto in legno e corde per avvicinarsi alla funivia utilizzando l'unico cavo ancora intatto.



Dopo i primi soccorsi, la funivia improvvisata ha portato cibo e acqua ai passeggeri intrappolati.

Ahmed, il capo della polizia locale, ha riferito che ai bambini è stato somministrato ossigeno per precauzione prima di essere consegnati ai genitori.

Le funivie sono una forma di trasporto ampiamente utilizzata nel distretto collinare di Battagram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa.