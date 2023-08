Dormire con cani e gatti è pericoloso? Gli specialisti avvertono...

Gli esperti sostengono che ci sono rare situazioni in cui gli animali trasmettono malattie ai loro proprietari.

Condividere il letto con gli animali domestici è un'abitudine di molti proprietari di animali domestici. La pratica, pur non avendo controindicazioni mediche, può comportare dei rischi, sia per gli animali domestici che per i loro proprietari.

«Innanzitutto non ci sono controindicazioni affinché l’animale dorma con il tutore.

Ma ci sono alcuni aspetti da considerare. Ci sono persone che sono allergiche ai peli degli animali. In questi casi, se una persona soffre di questa allergia, l’animale non potrebbe nemmeno stare in casa», ha affermato Marcelo Otsuka, vicepresidente del Dipartimento di Infettologia della Società di Pediatria di San Paolo, come afferma Globo.

Otsuka ha inoltre spiegato che le situazioni in cui gli animali trasmettono malattie ai loro proprietari sono rare e, in quasi tutti i casi, i trasmettitori sono animali domestici che non hanno avuto accesso all'igiene di base. Per l'esperto bastano alcune semplici attenzioni per instaurare un rapporto di reciproco vantaggio.

«Per i bambini molto piccoli, che non hanno la capacità di difendersi, sconsigliamo un contatto molto ravvicinato.

Agli animali piace stare vicino all'uomo, per questo hanno bisogno di essere sorvegliati costantemente per non causare soffocamento. I letti molto alti, invece, possono costituire un rischio per i cani di taglia piccola. Dobbiamo stare attenti da entrambe le part», ha considerato Marcelo Otsuka.

Il veterinario Kellen Oliveira, presidente della Commissione per il benessere degli animali della CFMV (Cobea) brasiliana, ha elencato alcune raccomandazioni, come riporta g1:

- Igienizzare le zampe (quando fanno passeggiate all'aperto);

- Non dormire con l'animale quando si osserva la presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) e trattarli immediatamente. Questi ectoparassiti possono causare malattie negli animali e nell’uomo;

- Mantenere un programma vaccinale completo;

- Adattare – con rampe o scale – l’accesso al letto per evitare incidenti.