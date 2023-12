Sequestrati 80 mila giocattoli pericolosi nel negozio cinese

La Finanza di Avellino ha sequestrato in un negozio a Mercogliano 89.984 giocattoli, privi del marchio Ce e del set informativo, in difformità a quanto previsto dalla normativa.

Il titolare dellla rivendita, un cittadino cinese di 56 anni, è stato segnalato e multato, rischia una sanzione da 1.500 a 10.000 euro. L'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Avellino, guidata dal Colonnello Salvatore Minale, si è intensificata in occasione delle festività natalizie, a contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, necessari a garantire un'efficace protezione dei consumatori, nonché un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti, possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza.