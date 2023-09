Gemellini si addormentano nella cesta dei giocattoli, mamma e papà li trovano morti: «Dolore enorme, troppo perfetti per questo mondo»

Due gemellini di 4 anni sono morti soffocati dopo essersi addormentati insieme dentro la cesta dei giocattoli nella loro casa a Jacksonville, negli Usa. A raccontare la terribile storia è la mamma dei piccoli con un post su Facebook. La donna spiega che i fatti risalgono al mese scorso, ma solo in questi giorni ha trovato la forza di parlarne. «Non molti conoscono il dolore di perdere due bambini contemporaneamente, e di perderli in un modo che non ha senso, ma devo credere che qualcosa in questo universo li abbia scelti appositamente, forse per proteggerli da qualche tragedia futura, o forse perché le loro anime erano troppo perfette per questo mondo», ha scritto Sadie Myers.

La donna era al lavoro e i piccoli erano con il papà a casa che li aveva appena messi a letto. Aurora e Kellan si sarebbero svegliati molto presto al mattino e senza svegliare nessuno avrebbero deciso di giocare insieme.

Non era la prima volta che succedeva, in altre occasioni i due si svegliavano di notte e giocavano, così i genitori trovavano giocattoli sparsi per la camera molto spesso, ma mai avrebbero pensato che potesse accadere una simile tragedia. Nel giocare avevano svuotato la cassapanca, forse, sempre per gioco, hanno deciso di mettersi dentro e si sono addormentati.

«A un certo punto durante il sonno uno di loro deve essersi mosso o ha scalciato durante un sogno e ciò ha causato la chiusura del coperchio di questa vecchia cassapanca di legno di cedro», ha detto Myers nel suo post. Nel non vederli nel letto si è spaventata a morte e ha iniziato a cercarli per tutta casa fino a quando il fratello maggiore dei gemellini non li ha trovati nella panca: «Sono andata a controllare e in pochi secondi ho capito che qualcosa non andava, ma ho anche capito subito che era già troppo tardi».

A quel punto sono state allertate le autorità e i soccorsi, ma per i piccoli non c'è stato nulla da fare. «Siamo stati davvero fortunati ad avere il dono di avere i gemelli con noi anche per un breve periodo, perché ci hanno cambiato tutti in meglio e hanno portato così tanta luce e amore nelle nostre vite, ogni secondo con quei gemelli è stato pieno di risate , sciocchezze, balli, domande sciocche e facce buffe, giochi e scherzi, felicità e amore», ha concluso la mamma su Facebook. Intanto la famiglia ha scelto di aprire un account GoFundMe per poter aiutare i genitori in questo momento così difficile.