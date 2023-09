Brasile, maxi ​incidente stradale, coinvolti più di 50 veicoli

Un impressionante incidente a catena è avvenuto nello Stato del Paraná, Brasile, e ha coinvolto più di 50 veicoli. Nello scontro sono morte 5 persone e 11 sono versano in gravi condizioni.

Secondo quanto riporta la stampa locale, il maxi tamponamento è avvenuto sulla strada BR 277, che collega Curitiba, la capitale dello Stato, a Ponta Grossa, nei pressi della città di Balsa Nova, dove è avvenuta la tragedia.

Le cinque vittime già confermate sono morte sul luogo dell'incidente, ma altre informazioni non ancora ufficializzate parlano di altri due decessi che sarebbero avvenuti in ospedale, portando il bilancio delle vittime a sette.

I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali delle città della regione metropolitana di Curitiba.

Poiché la priorità è stata quella di soccorrere le vittime, molte ore dopo l'incidente i veicoli erano ancora sul posto, alcuni completamente distrutti. Al momento non c'è nessuna notizia su quando verrà riaperta l’importante strada.

Non si sa con certezza come sia avvenuto l'incidente, ma al momento dello scontro pioveva molto forte e c'era nebbia. Tra i veicoli coinvolti c'erano autovetture, furgoni, camion, uno dei quali è stato avvolto dal fuoco e ha colpito altri veicoli vicini, e diversi autobus, uno dei quali trasportava la squadra giovanile del Londrina Futebol Clube, ma tutti gli atleti e i dirigenti sono riusciti a scendere e a mettersi in salvo.