Studente calza delle pantofole e viene allontanato dalla classe, riceve in regalo tre paia di scarpe

«Devo solo ringraziare tutti. E che Dio benedica ed entri nella casa di tutti coloro che sono rimasti al nostro fianco», ha affermato la madre dello studente brasiliano di 14 anni a cui è stato impedito di frequentare le lezioni perché calzava le pantofole. L'adolescente ha ricevuto sostegno e regali dopo le ripercussioni che la sua storia ha avuto in rete.

A G1, la madre – che è disoccupata e non può permettersi di comprare a suo figlio scarpe da ginnastica, poiché il padre non paga gli alimenti – ha riferito la sua gratitudine per l'aiuto che ha ricevuto.

In tutto, all'adolescente sono stati regalati tre paia di scarpe da ginnastica, un paio di pantaloni e delle magliette.

«Voglio esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che ci hanno sostenuto e ci sostengono, sia con parole di affetto, sia con regali come scarpe da ginnastica e magliette. Vogliamo cancellare quello che è successo. Stiamo cercando di dimenticare, ma non è facile. L'affetto della popolazione è stato un grande conforto», ha raccontato la donna al g1.

Interrogato nuovamente, il Dipartimento di Educazione e Sport (Seed), responsabile della Scuola Statale di São José, dove si è verificato il caso, ha affermato che l'unità stessa ha inoltrato un rapporto alla Divisione di Sviluppo Psicosociale del Seed. Sia lo studente che la famiglia dovranno essere incontrati nei prossimi giorni.

«Il Seed informa inoltre che l'uso delle uniformi è una forma di disciplina e di organizzazione interna delle scuole, ma che non si sovrappone in nessun modo al diritto costituzionale di accesso all'istruzione pubblica», ha aggiunto.

L'episodio ha avuto ripercussioni in tutto il Paese sui social network e, secondo la madre, anche in altri Paesi, poiché una donna colombiana ha spedito per posta all'adolescente un paio di scarpe da calcio.

La donna ha ricordato il momento dell'allontanamento del figlio dalla scuola «Mi ha chiamato e mi ha detto "Mamma, sono qui al terminal, non c'è l'autobus per tornare a casa». Piangendo mi ha detto «Mi hanno cacciato via dalla scuola», aggiungendo che il ragazzo è rimasto in strada per circa 2 ore. Ha ricordato inoltre di aver contattato la direzione scolastica, spiegato la situazione, ma non c'è stato accordo.

Quando ha trovato suo figlio fuori dalla scuola ha chiamato la Polizia Militare. Secondo lei, il poliziotto è entrato nella scuola ed è tornato dicendo che non poteva fare nulla, e che lei avrebbe dovuto sporgere denuncia alla polizia. Successivamente, un rappresentante il direttore ha parlato con la madre e le ha chiesto di non raccontare l'accaduto fuori dalla scuola, cosa che è stata negata dalla madre del ragazzo.