Meloni e la maternità: «Tra mio ruolo e mia figlia sceglierei mia figlia. Non c'è bisogno di rinunciare a una cosa per un'altra»

La maternità come massima spirazione? «Non so dirle se la parola aspirazione sia giusta, ma posso dire che da Presidente del consiglio, sono la donna considerata fra le più affermate in italia, se mi si chiedesse cosa scegliere fra il ruolo di premier e mia figlia Ginevra non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre, perché la maternità dà qualcosa che nient'altro può regalare. Se questo è il concetto lo condivido. Non condivido l'idea che il traguardo della maternità posso toglierti opportunità». Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera.

Meloni e la maternità

«Il modello - aggiunge Meloni - non sono io, Ursula von der Leyen, presidente della commissione Ue, 7 figli.