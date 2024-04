«Con lo stipendio da insegnante ho comprato 2 case. Ho risparmiato grazie ai consigli creativi di mio papà (che è sempre stato tirchio)»

Dalle difficoltà che si incontrano nella vita si può sempre imparare. Al contrario, vivere nell'agio, si dice sia la morte della creatività e il trionfo della pigrizia. Sebbene siano in molti a preferire il rischio di cadere nella pigrizia alla prospettiva di dover affrontare delle difficoltà, è indubbio che quando ci si trova in situazioni non ideali venga naturale impegnarsi per uscirne nel miglior modo possibille. Per questo motivo chi cresce in povertà sviluppa un'incredibile abilità di risparmio, tanto da pensare a modi ingegnosi per evitare di spendere quel soldino in più.

Risparmiare, poi, può davvero fare la differenza. Elana racconta, in un articolo del Business Insider, di essere stata cresciuta da un papà particolarmente tirchio, ma questa esperienza l'ha aiutata notevolmente: grazie ai suoi consigli, imparati negli anni, è riuscita ad acquistare due case con lo stipendio da insegnante.

I consigli del papà

«È cresciuto durante la Grande Depressione, figlio di genitori immigrati, per cui ha imparato presto il valore dei soldi - scrive Elana - e lo ha insegnato ai suoi bambini.

Seguire le sue orme mi ha permesso di poter comprare due case e un'auto nuova con lo stipendio da insegnate. Come ho fatto? Semplice, ho preso esempio dal mio papà».

Quello che ha imparato, tuttavia, non sono tanto i singoli "trucchetti", ma più un modo di pensare. Per esempio, la donna ammette di non aver mai ordinato una pizza a domicilio, così da non dover pagare l'eventuale mancia al fattorino: «C'era sempre qualcuno (di solito io) che si incamminava per andare a prendere il cibo. Può sembrare un dettaglio, ma ho iniziato presto a prestare attenzione ai soldi e il principio è che se qualcosa puoi farlo da sola, allora non devi pagare qualcun altro che lo faccia per te».

Mentre gli amici di Elana, nel periodo universitario, usavano le carte di credito per ogni acquisto e si toglievano tutti gli sfizi, lei era impegnata con uno o due lavori part-time e preferiva il contante quando possibile in modo da tenere meglio sotto controllo le spese. Eppure, non rinuncia alle sue passioni: «Adoro viaggiare e, dato che faccio l'insegnante, ho le estati libere. Dall'America del Sud ai safari in Africa, non ho limiti di destinazioni. Tuttavia, invece di hotel di lusso scelgo ostelli e case famiglia e, magari, mi occupo del gattino per pagare meno. Passo ore sul web a cercare il prezzo più conveniente. Non ho mai sentito che mi mancava qualcosa e, in questo modo, sono più in contatto con la popolazione locale».

Le due case

Elana non ha mai avuto debiti e dopo aver risparmiato per cinque anni è riuscita a mettere da parte abbastanza denaro per una casa. Nonostante i benefici, la donna ammette che a volte suo papà era eccessivo: «A volte siamo morti di caldo in estate o abbiamo soggiornato in motel da due soldi e mia mamma diceva che il suo nutrimento era un buon affare, ed è così. Vedi il suo viso che si illumina quando ottiene qualcosa gratuitamente o a buon prezzo. Anch'io sono così, ma ogni tanto mi piace togliermi uno sfizio».

Dopo il Covid, Elana è riuscita a comprare un'altra casa, più piccola, a New York: «Ho usato con attenzione i soldi risparmiati, ho preso mobili di seconda mano ma affidabili. Non ho grande manualità, ma quando possibile ho tagliato i costi costruendo, dipingendo e facendo del fai da te nel cortile sul retro. Molti si sarebbero dedicati subito al rinnovo, io ho preso la strada più lunga ma ho imparato che essere creativi è più divertente che scegliere da un catalogo».