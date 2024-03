Lavoro, al colloquio come cameriera le offrono una bottiglia d'acqua "gourmet" (da 33 euro): «I ricchi sono stupidi, io bevo quella del rubinetto»

Chiusi nella nostra quotidianità è difficile renderci conto di quanto la vita di tutti i giorni, i bisogni e i desideri possano essere diversi per altri, in particolare per chi cammina in una realtà totalmente diversa e lontana da quella che noi abitiamo. Nei rari momenti in cui i due mondi, per certi versi opposti, entrano in contatto, il senso di estraniamento è così intenso da rendere quasi impossibile comprendere come si possa esistere in quel modo e quel mondo.

Un esempio è dato dall'esperienza di Rebecca durante un colloquio di lavoro per il ruolo di cameriera in un ristorante particolarmente elegante, da ricchi.

Quando le è stato chiesto se volesse un bicchiere d'acqua la ragazza ha detto di sì, ma non si aspettava che arrivasse in una bottiglia che, successivamente, ha scoperto valere 33 euro.

La donna racconta la sua esperienza in un video pubblicato su TikTok e inizia in maniera alquanto aggressiva: «Voi ricchi siete stupidi. La gente ricca è proprio stupida - dice, l'espressione ancora incredula - Volete sapere cosa mi è successo? Avevo un colloquio di lavoro in questo ristorante molto alla moda, per il ruolo di cameriera perché, sapete, avere una laurea è meraviglioso e non si trova lavoro».

A un certo punto, racconta Rebecca, le chiedono se volesse dell'acqua e, in tal caso, quale fosse la sua preferenza: liscia o frizzante? «Ho risposto che andava bene liscia... tesoro, io mi bevo quella del rubinetto, in che senso liscia o frizzante? Comunque me ne hanno versato un bicchiere e poi hanno lasciato lì sul tavolo la bottiglia». Alla fine del colloquio, l'uomo le dice che può prenderla e portarla a casa.

Rebecca è rimasta confusa dalla proposta dato che credeva si trattasse di una bottiglia di vetro utilizzata dal locale per servire al tavolo, riempita di volta in volta: «E invece no. Quando sono tornata l'ho cercata online. Volete sapere quanto costa? 33 euro. Per una bottiglia d'acqua minerale. Ma che ca**o? E lo stesso brand vende anche quella frizzante... a 50 euro. Boh, io bevo dal rubinetto, i ricchi sono fuori di testa». Infine, nella didascalia scrive: «Forse è perché sono povera ma proprio non capisco».

Alcuni utenti sono d'accordo con il suo punto di vista e c'è chi risponde: «Vogliono sentirsi speciali, e poi non possono bere la stessa roba dei poveri». Molti, inoltre, le augurano di ottenere il lavoro in quel locale dato che le mance saranno probabilmente molto alte.