Faceva la spesa "gratis" al supermercato passando nella cassa della convivente: denunciati entrambi

PADOVA - Da qualche mese il direttore del supermercato Conad di via Facciolati a Padova aveva notato che da una cassa vi erano ammanchi. Ha iniziato a fare delle verifiche, notando che le anomalie avvenivano sempre quando un determinato cliente andava a far la spesa, recandosi sempre al medesimo posto di pagamento. Con sospetti importanti sulla dipendente, 49 anni di Padova, il direttore ha segnalato il tutto ai carabinieri di Prato della Valle. Ne è iniziato un servizio in borghese di osservazione da parte dei militari operanti che sabato 16 dicembre ha dato gli esiti sperati. I militari hanno notato l'uomo andare alla cassa con un carrello pieno per complessivi 333 euro di spesa.

Roma, la truffa della benzina. «Devo correre a prendere mia figlia»: finge di aver finito il carburante e ferma le auto per chiedere soldi

L'hanno seguito all'uscita e dopo averlo identificato, anche lui 49 anni, gli hanno chiesto lo scontrino. Ebbene, la cassiera poco prima l'aveva stornato e di fatto risultava una spesa di zero euro.