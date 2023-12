Flavio Briatore pulisce il tappeto con i dipendenti: scoppia l'ironia social. «Più credibile del video di scuse della Ferragni»

«Olio di gomito» è il motto di Flavio Briatore che si è fatto riprendere mentre pulisce il tappeto del suo lussuoso Billionaire Resort in Kenya, aperto da poco per la stagione. Insieme a lui, anche due dipendenti del posto che non si fanno trovare impreparati a questa lezione di pulizia domestica, anzi, con tanta buona volontà si mettono a carponi, come Flavio, e iniziano a sfregare per bene il solvente sul tappeto con una spazzola apposita. I commenti sotto il post del video condiviso hanno creato non poco scalpore, ma oltre agli utenti indignati per la finta umiltà dell'imprenditore, c'è anche chi lo trova divertente. Andiamo a leggere che cosa scrivono su di lui.

I commenti sotto al video

«Gli unici secondi in cui hai lavorato», «Non c'è bisogno di fare il finto umile» oppure «Penso che tu ti possa permettere un pulitore per tappeti elettrico», sono solo alcuni dei commenti sotto il video in cui Flavio Briatore, a carponi sul tappeto color tiffany, sfrega la spazzola per pulirlo.

Ma non solo commenti pieni di astio.

A far capolino c'è anche un commento che ironizza su uno dei temi più cult di questi giorni: Chiara Ferragni e il pandoro. «Comunque più credibile del video di scuse di Chiara Ferragni», scrive un utente che ha ottenuto oltre 200like e commenti di approvazione. Inutile far finta di niente, la figuraccia di Chiara Ferragni farà parlare di lei ancora per un bel po', nonostante il milione di euro donato in beneficenza.