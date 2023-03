Chiede una fetta di pizza e fugge con la cassa, arrestato

Chiede un trancio di margherita e fugge con il registratore di cassa. Sabato sera movimentato in centro A Benevento, con un furto in una pizzetteria seguito dall’individuazione e dall’arresto del responsabile ma non, almeno fino ad ora, dal recupero del bottino.

Il protagonista dell’episodio è G.A., 46 anni, beneventano, già destinatario di un provvedimento per la libertà vigilata, che ora è finito agli arresti domiciliari con una nuova imputazione, quella di furto aggravato.

Il tutto è accaduto in via Gaetano Rummo, dove l'uomo è entrato in una pizzetteria per chiedere di consumare un trancio, ma improvvisamente si è appropriato del cassetto del registratore di cassa per poi fuggire. In pochi minuti l'individuazione e l'arresto, ma si cerca ancora il denaro.