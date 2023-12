Ferragni, fuga di follower dopo il caso pandoro: Chiara a -63.000 in 5 giorni (e Fedez - 23mila). La strategia del silenzio dei Ferragnez (che non funziona)

Chiara Ferragni, che fine ha fatto dopo il caso pandoro? L'influencer digitale (da 95.000 euro a post) è completamente scomparasa dai radar social dopo la notizia della maxi multa dell'Antitrust per pratica commerciale scorretta da 1 milione di euro. Lei che non faceva un passo senza condividerlo con il suo esercito di follower ora si è trincerata (nella sua mega casa) dietro un silenzio che fa adirare i fan, o forse meglio definirli ex fan. In soli 5 giorni la seconda influencer italiana piu' pagata (prima di lei solo Khaby Lame) ha infatti perso oltre 60.000 follower. E per Fedez non va diversamente. Federico è a -23mila.

Ferragni, la strategia del silenzio dopo il caso pandoro

L'ultimo post della Ferragni è quello messo ieri su Instagram in cui con volto provato chiede scusa pubblicamente per l'affaire Balocco scusa e dice di voler donare 1 milione di euro all'Ospedale Regina Margherita. «Lo faccio pubblicamente perché mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Ferragnez, ma sembra tutto questo silenzio sembra servire a poco: in pochi le credono.

Follower in fuga

E cosa c'è di peggio per un'influencer che perdere credibilità di fronte i suoi follower? Nulla. Saranno ore terribili queste per Chiara Ferragni che vede crollare il suo impero fatto di milioni di follower (che tradotto in soldi sono milioni di euro in sponsorizzazioni commerciali) dopo il caso pandoro a cui si aggiunge quello delle uova pasquali. Secondo il sito NotJustAnalitics in 5 giorni ha perso 62.826 follower. Diminuiscono i follower e aumentano gli hater così come i commenti negativi. In un solo giorno, da ieri a oggi sono oltre 4.000 gli unfollow che la pagina Instagram della Ferry ha "conquistato". Fino al 14 dicembre infatti la pagina social dell'influencer aveva 29.732.266 oggi ne ha 29.669.440.

Fedez (anche) perde consensi

Stessa storia anche per Fedez, che dopo l'attacco di Giorgia Meloni da Atreju alla moglie è sceso in campo (social) per difendere la moglie. Un contrattacco tra l'altro molto discusso dagli utenti che hanno percepito tra le righe una sua netta presa di distanza dalla crisi. «Io e mia moglie siamo due cose diverse», ha detto non troppo velatamente il rapper, che ha però ricordato le altre iniziative benefiche promosse della coppia negli ultimi anni e improvvisamente dimenticate. Anche la pagina Instagram del rapper perde consensi. Federico infatti prima dell'affaire pandoro Balocco aveva 14.885.677 contro i 14.862.334. Sono quindi 23.343 i follower di Fedez che hanno deciso di non seguirlo piu'.

Cosa rischiano i Ferragnez?

Certo non c'è alcun pericolo che marito e moglie finiscano in bancarotta, l'impero Ferragnez è ben solido. La Royal Family di Milano è la coppia d'oro italiana da milioni di euro. Non esiste nessuno che fatturi più di loro per ogni post. Ma il grande danno per Chiara Ferragni e Fedez è soprattutto d'immagine, e per due che con la loro immagine (musica a parte) ci lavorano il rischio è grande. Presenti e futuri collaborazioni con i brand, prima in fila per partnership, potrebbero tentennare dall'entrare con lei nello storm.