Salerno, arrestato dalla polizia un 27enne georgiano: era ricercato per furti in appartamento

Si era trasferito a Salerno, forse per sfuggire alla cattura o forse per mettere a segno nuovi colpi. Fatto è che la fuga per un 27enne georgiano è finita in città l'altro giorno grazie ad una operazione congiunta delle Squadre mobili di Salerno e Pistoia, La squadra mobile della questura di Pistoia, su disposizione della locale procura, ha arrestatoanche un altro georgiano, di 24: assieme al 27enne i due sarebbero i presunti autori di furti seriali in appartamenti, commessi in Toscana ed Emilia Romagna. Il 24enne, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di decreto di espulsione, è stato arrestato in provincia di Pisa.

Nel corso della perquisizione presso l'alloggio in cui dimorava, ospite di una connazionale, sono stati trovati e sequestrati numerosi grimaldelli, le cosiddette chiavi bulgare e altri arnesi da scasso, nonché orologi e gioielli, che per gli investigatori costituiscono verosimile provento dell'attività delittuosa.