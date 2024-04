Bus si schianta contro la processione di Pasqua, quattro morti tra la folla. L'autista fuggito dopo l'incidente

Vídeo mostra o exato momento do acidente com micro-ônibus desgovernado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, que deixou ao menos 4 mortos e 20 feridos



📹: Reprodução/Instagram Rodrigo de Luna pic.twitter.com/AcxMreEXuX

— Fabio (@fabionobrega) March 31, 2024