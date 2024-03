A cedere sotto il peso dell’escavatore meccanico è stato un terrazzamento. Il mezzo si è capovolto travolgendo e schiacciando Luigi Lambiase, l’uomo che era alla guida. L’incidente si è verificato ieri mattina in via Santa Maria delle Grazie, zona Starza, area rurale di Nocera Superiore. La vittima aveva 37 anni. Era titolare di un’azienda edile a carattere familiare. Aveva deciso di approfittare della giornata festiva per effettuare dei lavori vicino alla sua abitazione e ripulire il terreno circostante dalle erbacce e dalla vegetazione. Il dramma nella tarda mattinata. Inutili i soccorsi. Il personale del 118 proveniente da Cava de’ Tirreni non è riuscito a rianimare la vittima. Lambiase era solo e l’allarme, probabilmente, è scattato in ritardo.

«Siamo arrivati - racconta un soccorritore - quando le condizioni della vittima erano molto gravi. Siamo stati attivati verso le 13. Ci avevano detto che un uomo era stato travolto da un trattore che si era capovolto. Non abbiamo potuto fare nulla». Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della locale stazione dipendente dal Reparto territoriale di Nocera Inferiore guidato dal comandante Gianfranco Albanese. Non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore, circostanza che potrebbe essere chiarita dall’autopsia programmata per mercoledì.I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente effettuando una serie di rilievi. Poi l’esame esterno della salma da parte del medico legale. Infine, nel tardo pomeriggio, il via libera della Procura della Repubblica per rimuovere la salma dal luogo dell’incidente. A dare l’allarme è stata la moglie Fortuna Petti che, non vedendo rientrare il marito, si è preoccupata per poi scoprire che era agonizzante sotto l’escavatore. «Per la nostra città - ha dichiarato il sindaco Giovanni Maria Cuofano - è un giorno di grande tristezza e commozione. Conoscevo personalmente Luigi, ragazzo per bene e grande lavoratore. Era il riferimento, con la sua impresa, di tutta la famiglia. La sorella Mariangela è stata la baby sitter della mia prima bambina».

Anche gli amici e i conoscenti hanno confermato le doti umane di Lambiase. «Era un uomo che amava la sua famiglia - racconta Domenico - era molto legato al lavoro a cui aveva dato una svolta fondando l’impresa edile. Era ben voluto da tutti». Luigi Lambiase e Fortuna Petti erano sposati da 13 anni. La coppia aveva tre bambini piccoli, due maschietti e una femminuccia. C’è un video che è stato diffuso in rete e realizzato dalla sorella della vittima Mariangela e dalla cognata, Lina Petti. Le immagini, che hanno commosso moltissime persone, raccontano la storia d’amore di Luigi e Fortuna.

«Si tratta - ha commentato Lucia - di una morte assurda che ha distrutto una bellissima famiglia lasciando soli una mamma con i bambini. Sono certa che intorno a loro si creerà una catena di affetto per aiutarli a superare una tragedia senza fine».