Gabriella Battistella trovata morta nel Tevere: la donna era scomparsa da una settimana. Del suo caso si stava occupando "Chi l'ha visto?"

È stata trovata morta nel Tevere Gabriella Battistella, la donna scomparsa a San Giovanni lo scorso 23 maggio. Del suo caso di stava occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". Il corpo, trovato stamattina dai Carabinieri, si trovava nella zona di ponte Sublicio, all'altezza di Lungotevere Testaccio.

Gabriella Battistella scomparsa a San Giovanni. L’appello delle colleghe: «Siamo qui per accoglierti, ti aspettiamo»

La scoperta

È di Gabriella Battistella, la donna scomparsa a San Giovanni dal 23 marzo scorso, il cadavere trovato nel Tevere questa mattina dai carabinieri della Stazione di Roma Aventino e della Compagnia di Roma Centro. Nei giorni scorsi le colleghe della donna avevano chiesto aiuto via social e in tv per tentare di rintracciarla.

L'ultimo appello

«Siamo qui per accoglierti, ti aspettiamo. Siamo preoccupate, ma non vogliamo esserlo più», era stato l’appello delle due colleghe di Gabriella, intervenute mercoledì sera nel corso della trasmissione «Chi l’ha visto?» La donna, corporatura esile, capelli bianchi e occhi castani «frequenta ogni giorno le vie centro storico: Piazza di Spagna, via del Corso, Cola di Rienzo e Piazza Mazzini. Si muove con i mezzi pubblici, autobus e metropolitana. Vi prego con tutto il cuore - è scritto nell'appello diffuso sui social - di condividere questa storia e nel caso in cui ci fossero alcuni avvistamenti di segnalarcelo a questo numero: 345/5994674», avevano raccontato le amiche su Rai 3.