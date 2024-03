Madeira, coppia in vacanza scomparsa dal 15 marzo: ricerche disperate dei due panettieri, l'ipotesi suicidio

Laurent e Véronique Blond, coppia di panettieri del Tarn-et-Garonne, sono scomparsi due settimane fa durante un'escursione sull'isola portoghese di Madeira. Le ricerche sono state finora vane. Le figlie Pauline e Johanna vivono nell'angoscia da allora nonostante un imponente dispositivo di ricerca. «Mi sento impotente e persa - ha detto la figlia maggiore Pauline - dobbiamo renderci conto che le probabilità di trovarli vivi sono molto scarse. Siamo devastate».

L'attesa vacanza sull'isola

Laurent e Véronique Blond erano in vacanza a Madeira con Johanna, 27 anni.

Il giorno prima della loro scomparsa, venerdì 15 marzo, i tre turisti francesi erano andati a fare un'escursione a São Vicente, a nord dell'isola, restando estasiati. La sera, Pauline aveva parlato con la mamma al telefono e le aveva chiesto consigli riguardanti il suo neonato. «Mia madre chiedeva foto di sua nipote ogni giorno a mio marito. Questi sono stati gli ultimi contatti che abbiamo avuto», piange Pauline.

Il giorno dopo, sabato 16 marzo quindi, Laurent e Véronique Blond decisero di rifare la stessa escursione. Troppo stanca, Johanna decise di non seguirli. Ma in quel momento è iniziata l'angosciante attesa della giovane. Soprattutto perché i genitori erano partiti con due sole semplici bottiglie d'acqua. Avvisate le forze dell'ordine, le ricerche sono inziiate quasi subito.

L'isola di Madeira, al largo delle coste marocchine

Gli ultimi avvistamenti della coppia

Pauline spiega che un negoziante ha riferito alla polizia di aver visto sua madre intorno alle 15.45-16.00 e che il tracciamento del loro telefono cellulare indicava che si trovavano a nord dell'isola, in un raggio di 15 chilometri. Un'area troppo ampia che finora non ha permesso, nonostante il dispiegamento di vigili del fuoco, ufficiali di polizia e gendarmeria locali, della protezione civile, dell'autorità marittima e della polizia giudiziaria, aiutati da barche e droni, di trovare i corpi di Laurent e Véronique Blond. Un'indagine giudiziaria è stata aperta per scomparsa preoccupante in Francia e la casa della coppia è stata perquisita, principalmente alla ricerca di elementi che potessero far pensare che avessero intenzione di suicidarsi. Ma non è stato trovato nulla. Il mistero è totale.