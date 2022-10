Bagaglio troppo pesante, per non pagare il sovrapprezzo questa ragazza fa una cosa incredibile

Cosa non si fa per evitare di pagare il sovrapprezzo quando il bagaglio da imbarcare in aereo è troppo presante? In tanti hanno indossato diversi strati di vestiti per alleggerire la valigia, ma questa ragazza è andata decisamente oltre. Tra stratagemmi più o meno onesti e socialmente accettabili, la giovane è riuscita a evitare di dover pagare di più ed è tutto testimoniato da un video virale.

Ryanair, bagagli danneggiati a tre passeggeri: maximulta per la compagnia, ecco quanto dovrà pagare

Il video virale

Il video che racconta la surreale scena a cui hanno assistito diversi passeggeri è stato girato all'aeroporto di Los Angeles. Pubblicato su TikTok dall'utente Taylor Watson, ha accumulato oltre 3 milioni e 400 mila visualizzazioni. Il filmato fa vedere una scena a tratti comica, quella di una ragazza che non voleva pagare il sovrapprezzo per il suo bagaglio da imbarcare, che però eccedeva il peso consentito. A quel punto, davanti ad altri passeggeri sbigottiti (ma che hanno dimostrato una pazienza invidiabile), la giovane ha iniziato a indossare alcuni costumi pesanti, ingombranti e decisamente improbabili.

Lo stratagemma

Nonostante la ragazza, nel giro di un paio di minuti, avesse svuotato il proprio bagaglio e indossato tre strati di costumi, vestiti e accessori pesanti, la valigia continua a superare il peso consentito. Pur di non pagare, mentre gli altri passeggeri dietro di lei iniziano a spazientirsi, la giovane escogita una soluzione clamorosa: con una scusa, distrae l'operatrice al check-in, e a quel punto con un piede alza leggermente il bagaglio, facendo diminuire il peso sulla bilancia. Un'altra passeggera, accanto a lei, nota tutto e scuote la testa, ma decide di 'coprirla'. A quel punto, può finalmente far imbarcare la valigia, senza pagare sovrapprezzi, e inizia a dirigersi verso l'imbarco, ondeggiando goffamente per il grande peso di tutti quegli strati di costumi.

La reazione degli utenti

Il video, oltre a milioni di visualizzazioni, ha accumulato oltre 2.800 commenti. C'è chi è rimasto particolarmente incredulo, e c'è una grande abbondanza di commenti da parte di utenti italiani. «Parliamoci chiaro: chi non l'ha mai fatto? Tutti, almeno una volta nella vita» - si legge tra i commenti - «Io una volta sono salita sull'aereo piena di cappotti, sciarpe e cappelli. Tutti mi guardavano in modo strano, ma almeno ho evitato di pagare gli extra».