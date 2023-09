Spendo solo 50 euro al mese per lo shopping (senza rinunciare alla vita sociale), la sfida virale su TikTok: «Ecco come faccio»

Il costo della vita è sempre più alto, ed è per questo che è un'esigenza comune a milioni di persone fare i conti con il proprio stipendio nel tentativo di trovare un compromesso tra risparmio e una vita dignotosa, che non implichi la totale rinuncia a seppur minimi comfort e alla vita sociale. Una sfida difficile, ma non impossibile. Lo ha dimostrato una ragazza che ha deciso di dedicare allo shopping non essenziale un budget mensile di massimo 50 dollari (circa 50 euro) per un intero anno, e ha raccontato come è andata sui social.

Alexis Howard condivide attraverso il suo account TikTok la sfida che sta portando avanti, spiegando quali sono le sue regole.

La prima è tenere traccia delle spese essenziali (come l'affitto, il cibo, le bollette) su un foglio Excel, la seconda è scegliere il buget da destinare agli extra. Nel suo caso, 50 dollari. «Sapevo che l'estate sarebbe stata la stagione più difficile da affrontare. Quindi sono sorpresa di essere rimasta nel budget a luglio. Ma la cosa più interessante è che ho pensato che fosse meglio spendere i miei 41 dollari in ricordi con gli amici che in cose materialistiche». Analizzando le sue spese di luglio, Alexis ha spiegato in dettaglio come ha speso $ 14,66 in gelato per due, $ 8 per una tazza di tè kava durante una serata fuori, $ 10 per la festa di compleanno di un amico in un bar e $ 8 per le montagne russe. La ragazza, insomma, non si prima della vita sociale - sono molti i video in cui condivide le serate in compagnia con 0 euro di budget. Come fa? Anziché prendere da bere fuori, basta aggiungere il vino alla propria lista della spesa e ritrovarselo in casa. Stessa cosa per gli snack o le bibite.

La chiave per riuscire a rientrare nel budget prefissato, però, non sta solo nei meri calcoli: «La gratitudine può aiutarti molto quando si tratta di disciplina. Concentrarsi su ciò a cui hai accesso rispetto a ciò a cui non hai accesso aiuta ad alleviare le sfide economiche», spiega, affermando di essere grata di avere beni essenziali come vestiti, alloggio, acqua, elettricità, una famiglia e amici, cibo fresco, trasporti pubblici efficienti e attività gratuite nella tua zona.

Una sfida per la quale, la protagonista assicura, «ne è valsa la pena» ed è diventata virale con milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo: «Oh mio Dio, congratulazioni per il tuo risultato!!! È grandioso, soprattutto per averlo fatto a luglio» o «È davvero fantastico! Mi piacerebbe provarlo, ma ho davvero difficoltà con la disciplina», sono state alcune delle reazioni più popolari.