Malato terminale scopre di avere un anno di vita, le parole choc della suocera scatenano la polemica: «È stata insensibile»

Affrontare la morte a viso aperto non è semplice e, spesso, lo è anche per chi ti sta a fianco. Avere i minuti contati ed esserne consapevole è, probabilmente, una delle sensazioni più complicate e difficili da vivere che esistano. Ogni singolo granello che cade dalla clessidra pesa come un macigno e la pazienza nei confronti di chi si comporta male è sempre più ridotta.

Ed è proprio quello che è accaduto a un uomo, malato terminale, che ha da oici scoperto di avere un tumore al quarto stadio e che, dunque, ha poco più di un anno di vita.

E mai si sarebbe aspettato che, alla scoperta della notizia, sua suocera avesse una reazione così «strana e insensibile», tanto da spingerlo a raccontare il triste episodio sui social.

L'uomo, sicuramente provato già di suo dalla triste notizia, ha deciso di sfogarsi su Reddit per rivelare al mondo dei social network quanto sia insensibile sua suocera.

«Probabilmente morirò nel giro di un anno - confessa l'uomo -. E la mia pazienza nei confronti delle persone è sempre meno. La mia miccia è sempre più corta ed esplodo facilmente, ma adesso mi chiedo: in una situazione del genere non sarei dovuto scoppiare? Non appena ho visto mia suocera per la prima volta, saputa la triste verità che mi attende, le ho subito detto come stavano le cose. Lei era visibilmente scossa, ma nonostante tutto ci ha tenuto a dirmi delle parole che mi hanno fatto infuriare: Deve essere così difficile... per te e la tua famiglia. Voglio che tu sappia che non è colpa tua. E non era la prima volta che accennava a questa cosa, soltanto che in passato quando ancora potevo guarire, la cosa non mi ha toccato e non ho voluto affrontare la cosa per non discutere», ha spiegato sulla piattaforma social.

Soltanto che questa volta non è proprio riuscito a trattenersi. Ancora visibilmente scosso, quelle parole lo hanno fatto scattare: «No, me**a, è abbastanza ovvio che non meritavo di morire tra un anno per un tumore e so benissimo che non è colpa mia se me lo sono preso!». A quel punto l'anziana si è risentita e ha dato al genero del maleducato. Uno sfogo che non risolverà il suo problema e che probabilmente lo porterà ad allontanarsi dalla suocera per vivere al meglio possibile il tempo che gli resta, ma che vuole essere un monito a chi si trova ad avere a che fare con malati che hanno avuto la diagnosi choc: «Capisco non sia facile trovare le parole giuste di fronte a una notizia del genere, ma meglio stare zitti e abbracciare una persona che dire sciocchezze del genere».

In tantissimi hanno preso a cuore la situazione del protagonista della vicenda e in tantissimi hanno voluto commentare, attaccando la donna. «Hai fatto benissimo a rispondere così, la banalità delle sue parole avrebbero fatto arrabbiare anche Ghandhi», scrive un utente. «Concentrati sulla tua salute e il tuo benessere. I suoi sentimenti riguardo alla tua risposta, sono un problema suo. Se qualcuno ha diritto a delle scuse quello sei tu, non certo lei», ha rimarcato un altro. «Non ha alcun tipo di sensibilità e lo dimostra anche la frase: deve essere molto dura per te e la tua famiglia. Mentre diceva quelle parole, in realtà, non stava minimamente pensando al dolore che provi e questo ha portato a dire la seconda banalità... hai fatto bene, anzi, io avrei detto di peggio».