La sposa in lacrime al matrimonio: «La damigella si è presentata nuda all'altare». Cosa ha fatto il fotografo

Trovare l'outfit giusto per un matrimonio può essere davvero complicato. Ma, nonostante qualcuno osi di più, è difficile che un abito di un invitato possa rovinare le nozze di una coppia di sposini e, addirittura, far terminare l'amicizia. È quanto accaduto a due migliori amiche che, dopo il giorno più importante della vita di una delle due, non hanno più avuto alcun rapporto, anzi.

La sposa ha bloccato l'ormai ex amica e non ha più alcuna intenzione di vederla o sentirla.

Il motivo? L'amica era la sua damigella e per non stressarla troppo in vista della cerimonia ha deciso di lasciarle libera scelta per quanto riguardava il vestito da indossare di fianco a lei sull'altare. Ma la scelta fatta dalla giovane è stata davvero sconcertante... tanto da costringere il fotografo a tagliarla da molto foto per non rovinare il suo lavoro.

«Ho troncato qualsiasi rapporto con lei, mi ha rovinato il matrimonio, la odio», spiega la neo sposa su Reddit, la piattaforma social riservata ai racconti degli utenti. «Io mi fidavo di lei, era la mia migliore amica e non potevo che chiedere a lei di fare la mia damigella d'onore. Ma mai mi sarei aspettata di vederla in quelle condizioni al mio matrimonio, ha rovinato tutto».

La donna spiega di aver deciso, insieme a suo marito, di sposarsi in su una spiaggia privata. Un luogo incantevole che avrebbe dovuto rendere il tutto ancor più romantico. «Le avevo dato piena libertà di scelta sul vestito perché mi fidavo di lei. Le avevo solo indicato che il tema del matrimonio sarebbe stato su due colori: blu scuro e crema, ma quando l'ha vista arrivata è rimasta impietrita e inorridita.

«La conosco da 15 anni e non l'avevo mai vista con un vestito così volgare, striminzito e irrispettoso. Era praticamente nuda e, poi, mi ha rivelato di non avere la biancheria intima, si vedeva tutto! È stato osceno. Tutti la guardavano indignati e mi ha rovinato la scena».

«È stata tutto il giorno a lamentarsi di tutto, invece di supportarmi nel giorno più bello della mia vita, ha avuto da ridire su tutto. Non ha fatto altro che dire che non vedeva l'ora di tornare a casa. Come se fosse gelosa di quello che stessi vivendo».

Poi, però, a distanza di qualche giorno la sposa non è più convinta di aver fatto la cosa giusta. «È vero ha rovinato tutto, ma ho fatto bene a bloccarla ovunque?». Una domanda che ha scatenato gli utenti del web che si sono precipitati a commentare la sua storia.

Tutti si sono schierati dalla parte della sposa. «Non hai sbagliato a rimuovere la tua amica da tutti i social», ha scritto un uomo. «Fossi stata in te le avrei mandato la foto non ritoccata del fotografo in cui si vedono tutte le sue grazie... poi le avrei chiesto: sogni un matrimonio del genere?», ha rincarato la dose un'altra. Poi arriva anche un terzo commento, quello che ha ottenuto il maggior successo: «Pubblica l'immagine su Facebook e tagga i suoi genitori, ringraziandoli per aver tirato su una persona così educata».