Ravello, incidente tra moto e camion: centauro in ospedale e traffico in tilt

Scontro intorno a mezzogiorno e mezzo sulla strada provinciale che unisce il bivio di Castiglione con Ravello dove per cause in via di accertamentio si sono scontrate una moto di grossa cilindrata e un camion che saliva verso la Città della Musica. A rimediare la peggio un centauro originario del posto finito in ospedale per accertamenti.

La persona rimasta ferita era cosciente subito dopo l'impatto nel quale la moto sulla quale viaggiava ha riporato non pochi danni. Sul posto sono accortsi i sanitari del 118 partiti dal vicino Saut di Castiglione, i quali hanno soccorso il centaurto ferito trasferendolo poi presso il vicino ospedale, e i carabinieri della stazione di Ravello che hanno eseguito i rilievi utili a stabilire la dinamica.

L'incidente stradale, verificatosi in un orario di punta ha inveitabilmente incisio sulla circolazione stradale in entrata e in uscita da Ravello con code da una parte e dall'altra del punto in cui si è verificato l'impatto.

La sitaizione è ritornata alla normalità non appena è stata autorizzata la rimozione dei mezzi coinvolti nel sinistro.