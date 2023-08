Sposa in lacrime al matrimonio: «Mia nipote ha rovinato tutto, ecco cosa ha combinato con il fotografo»

Rovinare il matrimonio di una coppia sembra essere sempre più facile. Sul web spopolano le storie di cerimonie andate in frantumi e spose in lacrime a causa delle azioni sconsiderate degli ospiti o, addirittura, degli stessi sposi. Ma quanto accaduto alla nipote della futura sposa ha davvero dell'incredibile.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un suo mancamento, durante la cerimonia, avrebbe potuto causare un danno così grave. «Mia zia è scoppiata a piangere davanti a me e non ha più alcuna intenzione di vedermi», ha confessato la giovane invitata.

Ma cosa è capitato di così tanto orribile? Procediamo con ordine.

Da quando la storia è stata pubblicata su Reddit, sempre più utenti del web si sono precipitati a commentare la vicenda, facendola diventare subito virale. Una giovane donna ha raccontato la sua disavventura e il danno irrimediabile procurato a sua zia durante il giorno più importante della sua vita.

«Sono stata invitata al matrimonio di mia zia e il giorno prima delle nozze, la coppia ha scritto a tutti gli invitati pregando tutti di fare attenzione. "Bevete tanta acqua e mangiate qualcosa" perché la cerimonia sarà lunga ed è previsto un gran caldo", hanno detto a tutti me compresa. Ma io il giorno della cerimonia ero molto impegnata la mattina quindi non ho avuto tempo né di mangiare né di bere», ha raccontato la 21enne.

Purtroppo, però, il consiglio dei futuri sposini non era così insensato. All'interno della chiesa, infatti, il caldo era insopportabile e la giovane ha iniziato a sentirsi male. «Ho iniziato ad avere giramenti di testa e mi sentivo sempre più debole così, senza dare nell'occhio, mi sono alzata per andare in bagno, ma in un secondo è diventato tutto buio. Sono svenuta e al mio risveglio tutti erano attorno a me, anche gli sposi e il parroco. Ma l'attenzione non era su di me, ma su quanto avevo combinato: crollando a terra ho colpito il fotografo e la sua macchina fotografica che è finita in mille pezzi. Mia zia è scoppiata in lacrime, non avrebbe avuto alcuna foto ricordo del suo matrimonio e da lì non mi ha più rivolto la parola. Ma io non penso di aver sbagliato, purtroppo sono svenuta non potevo farci niente, che ne pensate?», ha chiesto al mondo del web con sicurezza.

Il problema è che, forse, la giovane non aveva fatto i conti con il pensiero comune quando si tratta di matrimoni... se da un lato infatti c'è chi la difende, affermando che avrebbe potuto capita a chiunque, dall'altro c'è chi capisce perfettamente il sentimento della zia e l'importanza che le foto hanno in un giorno del genere.

Recenti studi fatti dall'azienda di weeding planner, The Knot, hanno rivelato infatti che l'88% delle coppie assume un fotografo protagonista per farsi fare le foto durante le nozze e che la spesa media è di 2.600 euro. Questo dovrebbe dare un'idea di quanto le persone tengano ad avere ricordi fatti da professionisti di un giorno così importante.

«Sì, è vero avresti dovuto seguire il consiglio di tua zia e suo marito e prenderti cura della tua salute, sapendo a cosa andavi incontro. Ma non credo che la reazione di tua zia sia giusta. Poteva capitare a chiunque e, addirittura, potevi farti male cadendo causando ancora più ostacoli alla cerimonia», ha scritto un utente che ha riscosso molto successo tra coloro che pensano che quanto accaduto non potesse essere previsto del tutto.

Ma il dibattito si è acceso con la "fazione" di chi, in realtà, pensa che la giovane si sia comportata da ragazzina: «Tua zia ha pienamente ragione. Sei una ragazzina viziata che pensa di poter fare come crede senza ripercussioni. Lei ti aveva detto come agire, per la tua salute ma soprattutto per non rovinare il suo matrimonio, e te hai fatto di testa tua. E invece di scusarti con lei, pensi pure di avere ragione. Spero che quando ti sposerai qualcuno rovinerà il tuo matrimonio e così capirai cosa vuol dire veramente», ha scritto un'utente inferocita per quanto letto. E nessuna delle due fazioni sembra essere disposta a cambiare idea...