I Vigili del Fuoco di Caserta celebrano la patrona Santa Barbara, cerimonia con prefetto e vescovo

Lunedì 4 dicembre in occasione dalla ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo dei vigili del fuoco, presso la sede del comando provinciali dei caschi rossi, in via Falcone a Caserta, è in programma la cerimonia per i festeggiamenti. Il programma prevede, dalle 10.15 alle 10.30, l’arrivo delle autorità e dei visitatori con il picchetto schierato. Alle 10.30, invece, è previsto l’arrivo prefetto Giuseppe Castaldo; seguiranno la deposizione della corona di alloro e l’onore ai Caduti.



Alle 10,40 in programma c’è la discesa del tricolore con manovra dei caschi rossi del Saf (Speleo Alpino Fluviale).

Seguirà la celebrazione della messa officiata dal vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese. Al termine della celebrazione eucaristica ci saranno il saluto del comandante Paolo Massimi e la consegna delle Benemerenze al personale. Al termine della cerimonia seguirà un momento conviviale con invitati e vigili.



Dalle 11 alle 13, invece, l’Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale darà vita alla “Pompieropoli” per i bambini nel piazzale centrale del comando di via Falcone. La ricorrenza di Santa Barbara sarà anche l’occasione, dopo il discorso del comandante Massimi, per la divulgazione dei risultati dell’attività degli “angeli” con il casco rosso svolta nel 2023.