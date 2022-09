Erina, Luisa e Mohamed: immolati per salvare la casa dal fango

Erina Febi, 75 anni, abitava a Barbara, poco lontano dalla casa della villetta della famiglia Bartolucci. Quando la pioggia ha iniziato a cadere ossessiva, facendo straripare i corsi d’acqua e trasformando il paese in una distesa di fango e detriti, Erina non è riuscita a fuggire: voleva che tutte le finestre di casa fossero chiuse e ha perso troppo tempo. Con lei c’erano anche il marito, la compagna del figlio e la nipotina. Loro tre sono riusciti a salvarsi dall'alluvione salendo al secondo piano, mentre Erina ha cercato di assicurarsi che l’acqua non entrasse in sala.

Ha sottovalutato il rischio e questa decisione le è costata la vita: la massa di fango, violentissima, ha spalancato i vetri e l’ha fatta cadere a terra. «Ho sentito urlare Erina - racconta la nuora - Con mio suocero e mia figlia abbiamo deciso di andare subito sopra. Il nonno è tornato indietro a prendere Erina, ma lei è andata a chiudere le finestre. Le ho detto: Lascia stare, andiamo su. Ma in quel momento è arrivata l’acqua fino a qui. È successo in poco tempo. Erina stava tornando da me, l’acqua che entrava l’ha travolta».