Crociera travolta da una violenta tempesta in Gran Bretagna, oltre 100 feriti: «È stato spaventoso, i tavoli volavano»

Centinaia di persone sono rimaste ferite dopo che una terribile tempesta ha fatto virare su di un lato una nave da crociera diretta in Gran Bretagna. Partita per una vacanza di due settimane alle Isole Canarie, la nave «Spirit of Discovery» è dovuta rientrare nel Regno Unito a causa del maltempo, ma un incidente ha complicato le cose.

L'incidente

Sono circa cento le persone rimaste ferite nell'incidente della nave da crociera «Spirit of Discovery».

Partita dalla Gran Bretagna il 24 ottobre per una vacanza di due settimane alle Isole Canarie, l'imbarcazione è stata costretta a tornare indietro questo sabato a causa del forte vento e delle onde alte 30 metri. L'equipaggio della nave ha preso la decisione di tornare nel Regno Unito quando il sistema di sicurezza della propulsione della nave è stato attivato a causa del maltempo, facendola virare improvvisamente a sinistra, provocando un arresto improvviso della nave.

Le conseguenze

Uno stop che ha causato il ferimento di almeno cento persone sulle mille presenti a bordo. Nonostante gran parte di loro ha riportato ferite lievi, cinque passeggeri hanno avuto bisogno di cure nelle strutture mediche dell'imbarcazione, secondo quanto riferito da Saga Cruises, la compagnia della nave.

I commenti dei passeggeri

Come riportato dalla BBC, la tempesta è stata molto spaventosa. Secondo Jan Bendall, che era sulla «Spirit of Discovery» con il marito, la nave è rimasta ferma per circa 15 ore mentre si trovava in mezzo alla tempesta: «Non sono una persona che si spaventa facilmente, ma è stato pauroso. Siamo stati fortunati, siamo abbastanza robusti, ma penso che alcune delle persone anziane e le persone sole nelle cabine fossero piuttosto preoccupate».

I disagi

Come riferito da un altro passeggero alla BBC, «i tavoli volavano» e le onde «spingevano la gente su e giù per il posto». La signora Bendall ha poi detto che «parte della sala da pranzo è stata trasformata in un'area medica improvvisata e ai passeggeri è stato detto di rimanere nelle loro cabine per il resto del sabato e tutta la domenica». Nonostante la situazione, l'equipaggio e il capitano sono stati bravi a mantenere la calma e a rassicurare i passeggeri. Il portavoce di Saga si è poi scusato con i passeggeri per quanto accaduto: «Anche se il tempo è chiaramente fuori dal nostro controllo, vogliamo offrire le nostre sincere scuse a tutte le persone colpite che ora stanno tornando a casa in sicurezza in mari più calmi».