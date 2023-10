Bomba nucleare B61-13, la nuova arma degli Stati Uniti: è 30 volte più potente di quella di Hiroshima

Trenta volte più potente di quella sganciata a Hiroshima. È la nuova bomba nucleare a cui stanno lavorando gli Stati Uniti. Il Pentagono ha svelato il piano. E presto sarà una delle armi più sofisticate dell'arsenale americano. Si chiama B61-13 ed è la versione aggiornata del modello precedente. Solo che è più forte. E anche più precisa. Lo scopo? Quello di offrire maggiori capacità contro strutture particolarmente rinforzate, come centri di comando e controllo strategici sotterranei (oltre a obiettivi di area più ampia). Ma nel rapporto statunitense si legge anche come funziona e le caratteristiche. Devastanti.

La B61-13 sarebbe trasportabile da aerei moderni, rafforzando la deterrenza degli avversari e la garanzia di alleati e partner. Fornendo inoltre al Presidente americano opzioni aggiuntive contro alcuni obiettivi militari più difficili e di vasta area, specifica il rapporto. "Sostituirebbe alcuni dei B61-7 nel dell'attuale arsenale nucleare e hanno un rendimento simile a quello della B61-7, che è superiore a quello della B61-12".

Today, the @DeptofDefense said it will pursue a modern variant of the B61 nuclear gravity bomb. Pending Congressional authorization & appropriation, it will provide the President enhanced capabilities to respond to a rapidly evolving security environment.https://t.co/MLtu4kVZud

— United States Strategic Command (@US_STRATCOM) October 27, 2023