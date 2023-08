Coppia di sposi di Palomonte rinuncia alle bomboniere e dona un defibrillatore alla Croce Rossa

Un defibrillatore al posto delle bomboniere, Marta Mariseno e Riccardo Parisi hanno scelto di donare il pezioso strumento salvavita alla Croce Rossa, comitato di Serre, invece che donare le bomboniere ai loro ospiti. Ugualmente un dono, ma che vale molto più di un piccolo oggetto.

E' accaduto a Palomonte, dove questa coppia ha voluto trasferire il sentimento d'amore che nutre reciprocamente in un sentimento per la propria conunità. Il defibrillatore è stato consegnato durante il banchetto al Presidente della Cri di Serre, Giuliano D'Angelo.

«Metteremo il defibrillatore sul territorio di Palomonte per cardioproteggerlo - dice D'Angelo - Agli sposi va il nostro auguri e soprattuto il nostro ringraziamento».

In passato il fratello della sposa fece lo stesso dono, in occasione del battesimo del figlio, e quel defibrillatore salvò la vita ad un operaio di Eboli che rischiò di rimanere fulminato nel mettere delle luminarie per una festa. La scelta è stata applaudita fortemente da tutti gli ospiti invitati alle nozze, che hanno assolutamente conventuno sulla scelta dei due ragazzi.