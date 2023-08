Napoli, “casa di comunità” a Ponticelli: piscina riabilitativa e servizi per residenti

A Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli, nascerà un centro servizi ispirato al modello della "casa di comunità". A ospitarlo sarà un bene comunale abbandonato e vandalizzato a ridosso del parco fratelli De Filippo su iniziativa di un privato la cui proposta è stata approvata dalla giunta di Palazzo San Giacomo che ne ha evidenziato l'interesse pubblico.

In particolare, il progetto di riqualificazione dell'immobile posto tra via Luca Pacioli e viale Aldo Merola arriva dalla società "Farmacie Di Lullo di Giuseppe Lorito" che, già da diversi mesi, è risultata assegnataria di una sede farmaceutica nel quartiere. Gli uffici del Comune di Napoli hanno esaminato la proposta di rigenerazione del bene pubblico «nell'ambito di una fattispecie che garantisca un servizio analogo alle attrezzature di quartiere a uso pubblico». Si immagina, quindi, una attrezzatura che permetta «alla comunità di entrare a contatto con il sistema di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale con un'offerta aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal sistema sanitario regionale».





La proposta prevede, nello specifico, la realizzazione di un centro integrato.

Al piano terra della struttura, oltre all'area verde esterna con giochi per bambini, sono previsti uno studio medico prima istanza di convenzione, uno studio medico pediatrico insieme a quelli di un medico geriatrico e di un medico sportivo in convenzione con il CONI e in accordo con gli istituti scolastici pubblici e privati della Municipalità di Napoli Est. Spazio anche per una piscina destinata all'attività di riabilitazione oltre a un magazzino automatizzato e a un deposito.

Il primo piano del bene - posizionato a due passi dal presidio Emergency - ospiterà la farmacia con nuovi servizi: dalla prenotazione di prestazioni specialistiche all'offerta di prestazioni infermieristiche, di fisioterapia e riabilitazione. Previste altre opportunità quali ritiro referti, farmacovigilanza, tele-assistenza medica, raccolta solidale dei farmaci, eccetera. Lo spazio accoglierebbe un defibrillatore a uso pubblico e un servizio di primo soccorso nelle emergenze mediche. Il secondo piano della struttura, invece, è dedicato all'area riabilitativa in convenzione e a quella per lo yoga riabilitativo. Esso accoglie anche uno spazio ricreativo per anziani, uno spazio pubblico di libero accesso e un'area eventi a disposizione per Comune, Asl e Regione.





Il privato avrà l'obbligo di consentire ai cittadini, durante tutto l’anno, l'utilizzo gratuito dell'area a verde attrezzata, dei giochi e della terrazza. Altresì, dovrà effettuare visite mediche a tariffe agevolate e/o gratuite a favore di residenti con basso reddito su indicazione dei servizi municipali/comunali e delle scuole. E ancora: la società, d'accordo con la Municipalità di Napoli Est, deve organizzare ogni anno corsi di riabilitazione per anziani a tariffe agevolate o gratuiti per coinvolgere persone con più di 65 anni.

É quanto specificato nella delibera della giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi con cui si approva la fattibilità della proposta di riqualificazione dell'immobile riconoscendone valenza sociale e interesse pubblico. Il privato dovrà versare un canone mensile di 1.200 euro e la concessione ha durata di sei anni, successivamente rinnovabile. Tutti i lavori di riqualificazione del bene, più volte preso di mira da vandali e delinquenti, saranno a spese della società che dovrà farsi carico anche della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi dell'accatastamento dei locali. Il progetto prevede anche la riqualificazione di una porzione del parco fratelli De Filippo posto proprio alle spalle immaginando interventi sul verde e sul decoro.