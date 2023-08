Napoli Est, impianti sportivi da valorizzare: affidati i lavori di manutenzione

Al via la manutenzione ordinaria di diversi impianti sportivi pubblici della zona orientale di Napoli. Ci sono a disposizione diverse migliaia di euro per intervenire nei beni comunali già riqualificati in occasione delle Universiadi e per i quali occorre assicurare costantemente decoro e sicurezza così da poter accogliere giovani e realtà impegnati in numerose attività sportive.

In particolare, si metterà mano ai campi di calcio “Giorgio Ascarelli” a Ponticelli, al “Caduti di Brema” di Barra e al campo “San Pietro a Patierno”, nell'omonimo quartiere posto a Nord della città.

La manutenzione ordinaria, affidata per 95mila euro, è essenziale per far proseguire le attività nelle strutture che accolgono manifestazioni calcistiche prevalentemente a carattere regionale nonché sessioni di addestramento grazie all'impegno quotidiano di diverse realtà locali.

Dalle recinzioni ai cancelli, dagli infissi ai servizi igienici: si lavora per assicurare la funzionalità di numerosi manufatti soggetti all’usura. Con le risorse economiche, inoltre, si prevedono interventi su punti luce, intonaci, pavimenti, rivestimenti e al manto di copertura di diverse strutture. I lavori dovranno essere ultimati entro il prossimo 31 dicembre così come specificato negli atti di Palazzo San Giacomo.





La manutenzione ordinaria riguarderà anche un altro importante impianto sportivo di Napoli Est, il Palavesuvio a Ponticelli. Per questo bene comunale, insieme alla pista d’atletica Virgiliano, ci sono a disposizione 93mila euro. Anche in questo caso si interviene per rimuovere pericoli e degrado e assicurare spazi adeguati ad atleti, personale e pubblico. Più nello specifico, nel palazzetto dello sport di via Argine si consente di risolvere la problematica sull'impianto fognario a servizio della palestra Indoor, lo spazio che, già da diversi mesi, accoglie manifestazioni sportive, e non, di particolare interesse. Se necessario si opererà anche negli spazi esterni del Pala-Argine che, di recente, sono stati riqualificati grazie alle risorse di Città Metropolitana.

Gli interventi, da concretizzare entro fine anno, sono fondamentali per garantire la fruibilità delle strutture comunali e per consentire l'attività sportiva a migliaia di persone, specie giovanissimi dei popolosi quartieri della zona orientale del capoluogo campano. Le risorse messe in campo, altresì, sono essenziali per non disperdere l'importante sforzo logistico ed economico realizzato nel 2019 attraverso i lavori di riqualificazione in occasione dell’Universiade estiva accolta in città. Sullo sfondo importanti investimenti sugli impianti sportivi della zona Est - Caduti di Brema che diventa polo dello sport, piscina di Ponticelli da riaprire insieme agli adiacenti campetti, il Pala-Dennerlein di Barra da recuperare dopo i danni dei delinquenti - ma anche la necessità di sforzi ulteriori per garantire la fruibilità di spazi abbandonati e in pessime condizioni.