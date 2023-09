«Al mio matrimonio niente bambini e nemmeno la cugina autistica», la futura sposa fa infuriare gli invitati: nessuno rovinerà il mio giorno

Il matrimonio è un giorno speciale e indimenticabile. Per mesi tutto viene organizzato nei minimi dettagli per evitare che qualcosa vada storto ma, poi, spesso qualcosa non va come deve andare e scoppiano crisi isteriche o liti infinite. Proprio per questo una futura sposa ha deciso di limitare i rischi prendendo una decisione davvero drastica che ha scatenato una polemica incredibile sia con gli invitati che con gli utenti dei social.

Durante il giorno più bello della sua vita, nessun bambino prenderà parte alla cerimonia o alla festa.

Ma non finisce qui. La sposina ha deciso di non invitare nemmeno sua cugina, affetta da autismo, per evitare che possa «combinare qualche danno».

A raccontare la decisione, alquanto discutibile della giovane, è proprio lei. In un lungo post apparso su Reddit, la futura sposa (che ha voluto restare anonima) ha deciso di raccontare il perché abbia preso questa decisione, dopo aver ricevuto aspre critiche da parenti e amici.

«La prossima primavera mi sposerò con l'amore della mia vita - ha scritto la protagonista della storia -. E, insieme, abbiamo deciso che non saranno presenti bambini al nostro matrimonio. Nessuno ha obiettato qualcosa. Gli unici che hanno dovuto metter bocca sono stati gli zii del mio futuro marito. Il motivo? Hanno una figlia di 20 anni, quindi non certo una bambina, ma è come se lo fosse perché è autistica».

La donna spiega come la ragazza sia autosufficiente: sa parlare, lavarsi e vestirsi da sola e «ha pure degli amici», aggiunge. «La cuginetta lavora in un negozio di alimentari e si è pure diplomata. Ma nonostante sia adulta, non la vedo come tale e ho paura che possa rovinare qualcosa nel giorno più bello della mia vita. Lei è ossessionata dai pony giocattolo, dalle bambole e ci gioca appena può. Non mi guarda mai negli occhi e disegna sempre sul suo taccuino, mi mette in soggezione. Non ha crisi di nervi come i bambini, ma non voglio rischiare».

Ma nonostante il suo volere, spiega, gli zii del suo compagno si sono opposti. La cugina, infatti, era già al corrente delle nozze, aveva visto l'invito e non vedeva l'ora di vivere quella giornata di festa insieme a tutti. «La zia ha provato a colpevolizzarci della nostra scelta: ha detto che la cugina ha già comprato il vestito e un regalo per l'occasione. Secondo il mio ragazzo dovremmo cedere e invitarla e non comportarci da str***i, ma io non ho alcuna intenzione di cedere. Sto sbagliando?», ha chiesto agli utenti del web.

Un post del genere ha scatenato l'ira degli utenti social. «Cosa ti fa pensare che lei rovinerebbe il tuo giorno speciale? Semplicemente il fatto che è autistica?!», chiede un utente infuriato. «Spero che il tuo fidanzato si renda conto di che persona orribile sei. È ancora in tempo a fuggire. Non oso immaginare la sua reazione se avessero dei figli disabili», commenta un altro. «Se stessi progettando di sposare qualcuno e lui si comportasse in questo modo (con chiunque, ma in particolare con un membro della sua stessa famiglia), mi farebbe davvero vedere quella persona sotto una luce diversa. Probabilmente inizierei a pensare di annullare il matrimonio, a dire il vero», conclude un altro. Tutti concordano e chissà se la giovane ci ripenserà, alla fine, a primavera c'è ancora tempo.