Paky Sibillo, il tiktoker napoletano: «Se la mia ragazza non porta il reggiseno le taglio la gola»

Il nome di Pasquale Sibillo, in arte Paky, potrà risultare socnosciuto a chi non frequenta gli ambienti social e ha superato da un pezzo i vent'anni. Eppure negli ultimi giorni il creator digitale che vanta oltre 700mila follower su TikTok sta acquisendo visibilità anche fuori dalla sua bolla per alcune frasi sconcertanti dette durante una diretta social e riferite alle donne. In particolare, il 19enne parla di «tagliare la gola» alla sua ipotetica fidanzata se questa si permettesse di non indossare il reggiseno. Il video dello stralcio di diretta è diventato virale, tanto da essere stato ricondiviso anche dal vicepremier Matteo Salvini, e ha scatenato la polemica. «In una diretta, questo personaggio dice che TAGLIEREBBE LA GOLA alla sua ragazza se dovesse andare in giro senza reggiseno, tra le risate generali. Allucinante. Ma come si può anche solo pensare una cosa del genere? Altro che “influencer”, a questo imbecille, che peraltro conta centinaia di migliaia di follower, andrebbero tolti i social per un lungo, lunghissimo periodo», si legge a corredo del video condiviso dal leader della Lega.

Protagonista di una diretta con Il Testosterone, creator popolari su Twitch, Paky Sibillo descrive la sua ragazza ideale e fa emergere quella che viene innocentemente chiamata la sua «gelosia». Nella conversazione descrive i requisiti fondamentali che la sua fidanzata deve possedere: indossare obbligatoriamente il reggiseno, non essere nota sui social, non andare in discoteca senza di lui ed essersi attaccata, prediligendo una convivenza immediata. Preferenze dettate dalla gelosia, dice, ma che in molti hanno definito smania di possesso. In particolare, è stato uno scambio di battute a scatenare la polemica. Alla diretta partecipa anche una ragazza (il format è quello dell'appuntamento al buio, in cui vengono fatti incontrare due sconosciuti) e i padroni di casa fanno notare che non è vestita in modo consono alle preferenze di Paky: «Per questo non le ho ancora tagliato la gola», dice il 19enne.

Il video con le frasi incriminate ha fatto il giro dei social, e lo stesso Paky ha voluto chiarire quanto detto, sostanzialmente affermando che fosse tutta una messinscena e che stesse imitando un certo tipo di persona (quello che chiamano malessere napoletano) ma che in realtà lui è un ragazzo molto dolce e attento: «Ho fatto le live col Testosterone, ma chi mi conosce sa quanto sono dolce.

Ragazzi, ma vi pare? Cioè, vi pare? Spero che la prossima live che farò con Il testosterone, capirete che nella vita reale sono questo (che sta parlando n.d.r). Mi fidanzerò con una ragazza sconosciuta, ma non dal mondo, che non lavori sui social, che non abbia tanti follower… che sia riservata!». La spiegazione di Sibillo, ad ogni modo, non ha arrestato la polemica, soprattutto in un momento storico in cui femmicidi e violenze sulle donne sono all'ordine del giorno e sono proprio i più giovani a rendersene protagonisti.

Pasquale Sibillo è un content creator napoletano di 19 anni. Su TikTok vanta oltre 700mila follower. Di lui si sa che vive a Napoli, studia all'Istituto alberghiero e che era fidanzato con una ragazza chiamata Letizia Pone, con la quale imprrovvisava balletti diventati virali sul social network.