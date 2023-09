Aurora Celli, compleanno show a Frascati: influencer da tutta Italia e parata di vip. Chi è la ragazza da 4 milioni di follower

Influencer da tutta Italia e parata di vip ai Castelli Romani per il compleanno di Aurora Celli a Villa Tuscolana (Frascati), la ragazza di Marino che a soli 20 anni ha 4 milioni di followers su Instagram e TikTok. La serata si è aperta con il rinfresco a base di prodotti tipici della zona e vino locale, nel giardino della storica Villa di via del Tuscolo con musica e figuranti in costumi medievali.

Gli invitati

Poi la cena esclusiva per 150 invitati, tra i quali molti altri noti giovani influencer, le showgirl note al grande pubblico anche per le partecipazioni ad alcuni reality show Patrizia Pellegrino, Letizia Porcu (ex di Federico Fashion Style) e Nathaly Caldonazzo, l'attore fotomodello Diego Tavani e altri vip.

La famiglia

Molti i regali, le espressioni di affetto e parole di stima da parte dei numerosi presenti all'indirizzo della ragazza che già da adolescente ha fatto parlare spesso di sè con i suoi libri e le sue perforance sui social.

Presente il padre Giampaolo Celli, la nonna Maria, la sorellina Maria Sole e il fratello Lorenzo, della storica e nota famiglia di stilisti marinesi nel campo degli abiti da sposa e della moda italiana, da oltre 50 anni sulla breccia dell'onda della notorietà per la bellezza e il prestigio dei loro abiti.

Il menu

Il menu scelto da Aurora Celli è stato a base di prodotti tipici, come il riso al vino rosso, i tortelli ripieni di zucca, la porchetta di Ariccia arrosto e le verdure degli orti dei Castelli Romani, tutto innaffiato con i vini bianchi e rossi, con bottiglie personalizzata e gli spumanti locali. A fare da padrona di casa la direttrice di Villa Tuscolana (detta anche "La Rufinella dal nome dei princìpi Rufini che ne erano i proprietari insieme a Villa Lancellotti) Serena Celano che gestisce la location insieme al gruppo veronese Benacus, tra le più antiche e belle Ville Tuscolane di Frascati e dintorni. Nel giardino segreto, nel parco verde e nelle sale della antica dimora di Frascati, ieri sera si potevano incontrare anche personaggi del Medioevo in costume tipico, tra questi Giulietta e Romeo, antichi cavalieri armati di spada e archi, che presidiavano gli ingressi, donne cortigiane con i vestiti del '600, artisti di strada, come mangiafuoco, danzatori, attori di teatro, narratori, musicisti, promessi sposi, pittori e molti altri personaggi, che hanno anche svolto delle rappresentazioni sceniche.

La cerimonia

Sono intervenuti anche i ragazzi e le ragazze studenti del Liceo Artistico San Giuseppe, che hanno dipinto alcune scene della serata e realizzato alcuni splendidi e dettagliati autoritratti della splendida festeggiata Aurora Celli. Che per l'occasione era avvolta da una creazione Celli Spose, con gonnellina corta, di piume bianche e corpetto a fiori pieno di paillettes, con ulteriori piume bianche sulle spalle, e scarpe tacco 12 con nastrini, piume e pajlettes, come nello stille fantasioso e colorato degli abiti creati da nonna Maria Celli. La serata presentata dal noto ballerino e creatore di eventi Davide Coni, dell'associazione Oidea, si è conclusa con una mega torta panna e cioccolata su tre piani, preparata dagli chef di Villa Tuscolana, con gli auguri ad Aurora Celli, da parte del parterre di amici e amiche tutti molto composti.

La torta

L'influenzer che ad appena 20 anni, ha su Tik Tok e Instagram circa 4 milioni di followers, veramente un risultato eccezionale a livello nazionale, per la ragazza di Frattocchie (Marino) che già da adolescente si dedicava con grande successo ai social e alla scrittura di libri sul mondo giovanile. Molto divertite le due star della serata Patrizia Pellegrino e Nathaly Caldonazzo, molto ammirate e fotografate dai paparazzi presenti, anche loro molto seguite sui social. Le due donne dello spettacolo, sempre eleganti e affascinanti, si sono complimentate con la giovane tiktoker per il successo sui social ed hanno apprezzato molto il posto incantevole scelto per la festa, sotto il cielo stellato del Monte Tuscolo con veduta mozzafiato dai Castelli Romani su Roma di notte. Foto Luciano Sciurba