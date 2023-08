Rita De Crescenzo, Totò è salvo: ritrovato il cagnolino della regina di Tiktok

Nelle ultime 24 ore, Tiktok Napoli ha preso le sembianze del programma televisivo “Chi l'ha visto”. Questa volta però a sparire non è stato un essere umano, ma un cagnolino, non uno qualcuno, ma quello della regina del trash: Rita De Crescenzo. É stata proprio la tiktoker a pubblicare sul suo profilo un video in cui fa un appello a tutti i suoi follower, pubblicando una foto del piccolo Totò, nel quale chiede disperatamente aiuto nel ritrovarlo, promettendo una ricompensa al salvatore.

Il suo pubblico, da bravo investigatore, si è messo all'opera segnalando e tenendo in continuo aggiornamento la padroncina del cagnolino attraverso video, foto delle zone nelle quali sarebbe stato avvistato.

La De Crescenzo, non si è persa di coraggio, nonostante lo spavento per la scomparsa, è riuscita, grazie ad un “nonnino no social” come lei stessa lo definisce di nome Pasqualino, a ritrovare il suo cucciolo.

Con voce trionfante e felice del lieto fine, mostra a tutti il suo Totò sano e salvo fra le sue braccia.

Ma le novità non finiscono qui, dopo il ritrovamento del suo primo amico peloso, in casa arriva un'altra mascotte “Peppino”. Proprio come nella commedia napoletana “Totò, Peppino e la... malafemmina”, i protagonisti di questa storia firmata “De Crescenzo” ne vedranno delle belle.