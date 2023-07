Grande fratello napoletano, l'annuncio della tiktoker Rita De Crescenzo

La regina di Tit Tok Napoli Rita De Crescenzo ha parlato: il Grande Fratello Napoli si farà e sarà un successone.

Dopo che Piersilvio Berlusconi ha deciso di ripulire la Mediaset da influencer e aver annunciato una nuova edizione del GF più sobria e pacata, ci pensano i tiktokers napoletani a sopperire questo vuoto. Rita, la star di tik tok da 138mila follower e più di 3 milioni di like, cantante neomelodica e imprenditrice, ha annunciato che la versione napoletana del programma si farà e andrà in onda su un canalenapoletano, di cui ancora non può rivelare il nome.

«Ci hanno messo a disposizione una bella villa di Napoli. Sistemeremo tutto, la villa è molto grande. Comunque posso dire che lo faremo. Se penso di vincere il programma? Credo che potrei vincerlo. Sì lo vincerò, sono la vincitrice. Vi farò ridere. Vi piace come idea questo Grande Fratello napoletano?» commenta Rita con entusiasmo. Tra i papabili vip di tik tok ci saranno anche il marito della stessa tiktoker, Giggiolone con il noto tormentone «Buongiorno pescheria», i parenti «ricottari» e tanti altri, che presto verranno annunciati.

Insomma, non resta che attendere la realizzazione dello show e le avventure dei protagonisti partenopei di tik tok, che di sicuro regaleranno memorabili momenti ai loro fan.