Gf Vip Party, Oriana Marzoli e la bocciatura di Pier Silvio Berlusconi: «No secco»

Mai come quest'anno ci saranno cambiamenti al Grande Fratello. L'edizione che partirà a settembre sembra essere ricca di novità, grazie alla nuova linea anti-trash che Pier Silvio Berlusconi sta adottando, sia per quanto riguarda il cast - che sarà composto da nip, personaggi non famosi, e vip, celebrità del mondo dello spettacolo - sia per quanto riguarda gli opinionisti in studio. Negli ultimi giorni, il rumor che vuole la giornalista del Tg5, Cesara Buonamici come unica opinionista in studio si sta facendo sempre più forte e la poltrona social di Giulia Salemi sembra essere naufragata, dopo la dichiarazione dell'influencer che ha annunciato la sua assenza nella prossima edizione per «dedicarsi ad altri progetti».

Anche il trono di Alfonso Signorini sembrerebbe vacillare, ma nulla è ancora stato detto. Incognite rimangono ancora sui nuovi conduttori del Gf Vip Party, il format in streaming che anticipa la diretta del Grande Fratello e accompagna i telespettatori online durante la puntata, tra commenti e interviste. L'ultima edizione era stata condotta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, ma quest'anno, mai come prima, nulla è certo.

Una delle prime a essersi fatta avanti per proporsi alla conduzione del programma è stata la ex Gf Vip Oriana Marzoli, ma la risposta sarebbe stata aquanto dura.

La nuova linea che il Grande Fratello vuole intraprendere, sotto la supervisione di Pier Silvio Berlusconi, non ammette eccessi e trash.

Già durante i provini, l'ad di Mediaset era stato chiaro: nessun influencer e nessuna star di OnlyFans.

Sembrerebbe che il divieto valga anche per i conduttori del Gf Vip Party. Oriana Marzoli, che in questo momento si sta godendo le vacanze insieme a Daniele Dal Moro, si sarebbe candidata per condurre il programma, ma il figlio di Silvio Berlusconi l'avrebbe bocciata immediatamente.

Oriana non ha ancora dichiarato nulla e i piani per questa nuova stagione televisiva non sono ancora chiari, però lei può confidare sul suo seguito sui social, dove i fan la amano e la seguirebbero in capo al mondo.