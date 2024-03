Clienti di un ristorante vomitano sangue dopo aver bevuto ghiaccio per rinfrescarsi

I clienti di un ristorante indiano sono stati ricoverati in ospedale dopo aver vomitato sangue per aver ingerito del ghiaccio secco come rinfrescante per la bocca. L'episodio ha portato all'arresto del responsabile del locale.

Ankit Kumar, uno dei clienti, ha raccontato, come scrive Indian Express, che lui, sua moglie e i loro amici - identificati come Neha Sabarwal, Manika Goenka, Pritika Rustagi, Deepak Aroda e Himani - erano lì quando il cameriere si è avvicinato offrendo loro di porzioni di quelli che pensavano fossero tradizionali detergenti per il palato aromatizzati con zucchero e spezie.

In realtà era si trattava di ghiaccio secco.

Ankit non ha ingerito la sostanza, ma gli altri membri del gruppo sì e immediatamente, le loro bocche hanno cominciato a bruciare, provocando il vomito di sangue.

Dopo due giorni di ricovero i clienti del ristorante sono stati dimessi.