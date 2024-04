Ondata di freddo in arrivo, dal caldo al crollo delle temperature (di oltre 10 gradi): ecco dove e quando

Torna il freddo sull'Italia. Dopo un weekend quasi estivo, con picchi di 30 gradi in molte città, nel corso della prossima settimana un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa determinerà un brusco calo delle temperature, portando anche maltempo e precipitazioni sparse.

Anticiclone subtropicale, caldo anomalo e picchi di 30 gradi sull'Italia: le previsione del weekend

L'anticiclone subtropicale

L'anticiclone subtropicale continua ad espandersi e a rinforzarsi sull'Europa centro-meridionale, inglobando anche l'Italia dove le condizioni si son ormai del tutto stabilizzate.

Una banda di nubi alte e stratiformi interessa ancora questa mattina le regioni centro-meridionali tirreniche e le due isole maggiori, destinata però a ritirarsi verso il Nord Africa con il passare delle ore. A dar manforte al campo di alta pressione sono correnti calde in risalita dal Nord Africa che affluiscono sullo scacchiere europeo, dando luogo ad un aumento delle temperature, destinate a portarsi su valori molto superiori a quelli del periodo anche sullo Stivale.

Il weekend

Facile prevedere che, con questi presupposti, il tempo sull'Italia sarà in prevalenza soleggiato durante l'imminente weekend, come anche la giornata odierna. Gli unici disturbi, se così possono essere chiamati, saranno rappresentati dal passaggio di alcune sottili velature in transito nella prima parte della giornata di sabato sul Nord Italia che si limiteranno ad offuscare lievemente il sole, in diradamento dal pomeriggio. Domenica nuove nubi alte e sottili veleranno il cielo su parte del Nord, in particolare sulle Alpi e sul Friuli VG, e scorreranno su quello delle isole maggiori divenendo un po' più compatte in serata sul sud della Sardegna.

Le temperature insolite

Con l'anticiclone alimentato da calde correnti di estrazione nord africana e la prevalenza del sole sull'Italia, le temperature subiranno un ulteriore aumento, portandosi su valori ben superiori a quelli del periodo, anche di 8/10°C e localmente oltre al Nord. Se già sabato si raggiungeranno temperature massime ragguardevoli con punte di 27/28°C in Val Padana, addirittura 29°C sulle zone interne tirreniche e della Sardegna meridionale su Foggiano e Materano, domenica farà ancora un po' più caldo. Saranno possibili punte di 30°C su Foggiano, Materano e Cosentino e picchi di pochissimo inferiori su Val Padana e zone interne del Centro Italia e della Sardegna. Il clima sarà un po' più fresco sulle coste, dove l'andamento delle temperature è influenzato dalla temperatura del mare, ancora freddo in questo periodo dell'anno. Con lo zero termico proiettato verso i 3800m sulle Alpi e anche intorno a 4000m sulle regioni centro-meridionali, le temperature risulteranno elevate anche in montagna. Sulle Alpi a 1500m sono previste punte di 18/20°C di giorno. Sull'Appennino settentrionale a 2000m si raggiungeranno valori di 13/14°C. Sull'Appennino centro-meridionale sono previste punte di 26/28°C a L'Aquila e Potenza, 25/27°C a Campobasso.

Prossima settimana cambia tutto

Ma il caldo durerà poco. Secondo le previsioni di 3BMeteo, un fronte in discesa dal Nord Europa lunedì sera causerà un aumento della nuvolosità sulle Alpi, portando anche fredde correnti settentrionali di matrice artica che da martedì cominceranno ad affluire sul Mediterraneo centrale e l'Italia, determinando un incremento dell'instabilità prima al Nord, poi anche al Centro-Sud, con un vistoso calo termico tra martedì e mercoledì.

Abbassamento delle temperature, dove e quando

Tra lunedì e mercoledì l'abbassamento delle temperature in alcune zone potrà essere anche di 10/15°C. Sulla Val Padana si passerà da massime di 25/27°C di lunedì ai circa 16°C di mercoledì, mentre sulle Alpi a 1500m si passerà dai 20°C di domenica ai 6/8°C di martedì. Sul medio versante adriatico si passerà dai 26/28°C di lunedì ai circa 16°C di mercoledì. Il calo termico interesserà anche le regioni meridionali, seppur in misura minore.