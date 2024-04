Meteo, caldo anomalo nel weekend con picchi fino a 30 gradi. Ma da martedì calano le temperature

Dopo i forti temporali in Pianura Padana e le nevicate sulle Alpi, questa settimana si concluderà con un caldo anomalo. Da domani nuovo anticiclone con temperature fino a 30 gradi, in aumento anche di 10/12 gradi. Lunedì ancora sole, poi le temperature si abbasseranno rapidamente. I primi mesi del 2024 sono stati i più caldi in Italia dal 1816, anno dell'inizio delle misurazioni secondo i dati ufficiali Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr.

Caldo anomalo dopo la tempesta Pierrick, in arrivo temperature fino a 30 gradi (anche al Nord Italia)

"Le prossime ore vedranno ancora, marginalmente, aria polare marittima in discesa dal Mar Celtico - afferma Andrea Garbinato, responsabile della redazione Il meteo - sono previsti locali piovaschi a ridosso degli Appennini centrali verso Lazio e Campania, qualche momento di residua instabilità sul Basso Piemonte ed in Sardegna. In seguito sarà di nuovo un mese di aprile che sembrerà giugno: tanto sole e quasi estate anche in questo weekend".